Tragischer Unfall: Mutter stürzt bei Radausflug mit Kindern - und wird von Anhänger überrollt

Schlimmer Fahrradunfall am Walchensee: Beim Ausflug mit ihren Kindern kam eine Mutter zu Sturz - und wurde von einem Anhänger überrollt. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Kochel am See - Am Walchensee ist am Montagnachmittag eine Radfahrerin bei einem Ausflug mit ihren Kindern von einem Autohänger überrollt und schwer verletzt worden. Die 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Murnau gebracht.

Wie die Polizei Kochel mitteilte, war der Verkehrsunfall das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände. Eine fünfköpfige Urlauberfamilie aus Sachsen sei auf ihren Rädern auf der Süduferstraße entlang des Sees zwischen Niedernach und Einsiedl unterwegs gewesen, als die fünfjährige Tochter bei einem Schwenk nach links gegen das Fahrrad der Mutter stieß.

Kochel am See: Mutter stürzt mit Fahrrad - von Anhänger überrollt

Die Frau stürzte daraufhin unvermittelt auf die Straße - ein entgegenkommender Autofahrer aus Jachenau konnte nicht mehr reagieren. Die Mutter geriet den Angaben zufolge zwischen das Auto des 60-Jährigen und den angekoppelten Anhänger und wurde von dem Anhänger teilweise überrollt.

Die Fünfjährige, die mit Schutzhelm unterwegs war, kam ebenfalls zu Fall, blieb aber unverletzt. An Fahrrädern, Auto und Anhänger entstand nach Angaben der Polizei kein Sachschaden.

Erst Ende Juni war in Bayern eine Radfahrerin schweren Kopfverletzungen erlegen - obwohl sie einen Helm trug. In München sorgte Mitte Juli ein schlimmer Fahrradunfall für Aufsehen. Eine Frau wurde bei einer Kollision unter einem MVG-Bus eingeklemmt.

fn