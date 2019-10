19-Jähriger stirbt bei verheerendem Frontalcrash auf B11

Ein heftiger Frontal-Zusammenstoß auf der B11 bei Walchensee hat einen 19-Jährigen am Sonntag das Leben gekostet. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn kurz hinter Urfeld auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilt. Dort prallte sein Hyundai frontal in den BMW des 47-Jährigen aus Rieden.

Walchensee/Kochel: 19-Jähriger stirbt bei Unfall auf B11 - zwei Verletzte

Der 19-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Der Fahrer des BMW und seine Beifahrerin, eine 54 Jahre alte Frau, wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen des Roten Kreuzes in Krankenhäuser in Garmisch-Partenkirchen und Murnau gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 5.000 Euro im Falle des Hyundai und 30.000 Euro beim BMW. Die B11 blieb mehrere Stunden gesperrt, die überwiegende Zeit sogar vollständig. Ein unfallanalytisches Gutachten soll nun die Unfallursache klären.

Walchensee/Kochel: Großeinsatz für Rettungskräfte - weiterer Unfall am Sonntag

An der Rettungsaktion, der Sperrung der B11 und den Aufräumarbeiten waren neben einem Rettungshubschrauber und mehreren Notärzten auch gut 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Walchensee, Wallgau und Kochel am See beteiligt.

Einige Kilometer weiter südöstlich, auf der Fernpassstraße, war am Sonntagmorgen ein deutscher Motorradfahrer ums Leben gekommen - auch er bei einem Frontalzusammenstoß auf regennasser Straße. In der Jachenau war am Freitag ein vollbeladener Holzlaster in einen Graben gestürzt - der Fahrer konnte sich mit einem Sprung retten. Ein schrecklicher Unfall ereignete sich keine 24 Stunden nach dem Crash auf der B11 auch auf der Flughafentangente im Landkreis Ebersberg: Ein Lkw und ein Pkw stießen frontal zusammen.

