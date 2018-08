Hitze-Sommer: Mehr Badegäste – aber nicht mehr Einsätze für die Retter

Mehr Badegäste bedeuteten nicht zwangsläufig mehr Einsätze für Wasserwacht und DLRG. Der Sommer 2018 wird ihnen trotzdem in Erinnerung bleiben. Die Bilanz der Rettungskräfte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 279 Menschen ertranken heuer bis August in deutschen Gewässern – 37 mehr als 2017. In Bayern allein hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), von der die Zahlen stammen, 55 Badetote gezählt.

Die Unglücke häuften sich auch in der Region: Eine Münchnerin konnte Anfang August noch von der Wasserwacht am Walchensee reanimiert werden, später starb die 76-Jährige aber im Krankenhaus. Am Tag davor ertrank ein 67-jähriger Kölner im Tegernsee. Am Starnberger See ging eine 65-jährige Schwimmerin plötzlich unter, andere Badegäste leisteten Erste Hilfe, bis sie schließlich in die Murnauer Klinik geflogen werden musste. Vergangene Woche stürzte ein Stand-Up-Paddler im Schliersee von seinem Brett, ein Taucher konnte den Miesbacher (74) nur noch tot bergen.

Die Lebensgefahr ist oft schwer zu erkennen: Menschen, die die Kraft verlassen hat, strampeln nicht wild im Wasser. „Ertrinken vollzieht sich unspektakulär. Die Person verschwindet meist lautlos im Wasser“, sagt der DLRG-Bayern-Sprecher Michael Förster. Die Badeunfälle mit tragischem Ausgang kamen heuer nicht von ungefähr: Der Sommer 2018 ist außergewöhnlich heiß – und treibt deshalb so viele Menschen wie lange nicht mehr an Seen und Flüsse. Das ist die übereinstimmende Wahrnehmung hiesiger Rettungskräfte. Auf Nachfrage betonen sie aber auch: Mehr Badegäste bedeuten nicht zwangsläufig mehr Einsätze. „Wir hatten schon Sommer mit schlechterem Wetter, aber mit mehr Einsätzen“, sagt Alois Grünwald von der Wasserwacht Walchensee. Belastbare Zahlen hat Maiko Alpers, Vorsitzender der DLRG Geretsried, nur vom Vorjahr: 86 Einsätze waren es 2017, rund 40 davon an der Isar. „Da kommen wir heuer bei weitem nicht dran.“

Weniger Gefahr auf der Isar: Das sind die Gründe

Die Unfallgefahr für Schwimmer und Schlauchbootfahrer auf der Isar ist laut Alpers deutlich geringer als in den Vorjahren. Erstens führt der Fluss dank langer Trockenheit wenig Wasser, zweitens hätten die Isar-Ranger „gute Vorarbeit geleistet und im Frühjahr gut aufgeräumt“. Deshalb gebe es kaum Problemstellen, an denen man sich in Geäst und Treibholz verfangen kann. Auch am Bibisee bei Königsdorf läuft der Sommer aus Sicht der Retter bislang positiv. „Kurioserweise hatten wir dort noch nicht einen Einsatz“, sagt Alpers.

Mehr Sorgen bereitet ihm die Situation am Starnberger See. Zu zwei Unfällen, die tödlich endeten, wurde die DLRG Geretsried heuer gerufen. Über Details möchte der Vorsitzende nicht sprechen. Die Wasserwacht Ammerland beschäftigten zuletzt mehrere Vermisstensuchen, die aber erfolgreich waren. Der technische Leiter Michael Döhla berichtet: „Manche Eltern sind recht sorglos und verlieren ihre Kinder schon mal aus den Augen.“ Ein Schlauchboot sei zum Beispiel dreieinhalb Stunden lang nicht mehr aufgetaucht. „Die Angehörigen machen sich Sorgen und alarmieren uns – oft passiert das erst am späten Nachmittag“, sagt Hans Legen, der Vorsitzende der Ammerländer Wasserwacht.

Neben Tauchern, die sich selbst in Gefahr bringen, hat Maiko Alpers auch schlechte Schwimmer beobachtet: „Sie überschätzen sich und schwimmen zu weit hinaus.“ Das gleiche Phänomen ist Alois Grünwald am Walchensee aufgefallen. Beide Retter raten – gerade älteren Menschen mit Kreislaufproblemen – nahe und entlang des Ufers zu schwimmen. Grünwald rät auch Stand-Up-Paddlern und Surfern, nur so weit vom Ufer wegzufahren, „dass sie wieder zurückschwimmen könnten“. Denn klar ist: Umso weiter draußen ein Unfall passiert, desto schwieriger ist die Rettung. Grünwald empfiehlt deshalb für den Notfall Gürtel, die sich per Reißleine automatisch aufblasen.

Rund 45 Einsätze für die Wasserwacht Walchensee

Abgetriebene Surfer und gekenterte Segler bescherten der Wasserwacht Walchensee heuer einen Großteil der rund 45 Einsätze. Zur Aufgabe der Wasserretter gehört aber auch, Insektenstiche zu verarzten und Zecken zu entfernen. Außerdem hätten sich auffallend viele Badegäste zuletzt an scharfkantigen Steinen aufgeschnitten. Manche wurden laut Grünwald sogar mit tiefen Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht. Die vermehrten Verletzungen kann der Wasserwacht-Vorsitzende auch mit der Hitze erklären: „Die Leute sind ständig im Wasser.“ Der Walchensee habe zuletzt meist über 20 Grad gehabt – außergewöhnlich für den Bergsee.

Beliebt ist auch der Sylvensteinsee bei Badegästen – die Retter hatten dort laut dem Lenggrieser Wasserwacht-Chef Korbinian Landthaler bislang einen ruhigen Sommer. „Einsätze auf dem Wasser hatten wir nicht.“ Nur bei ein paar Unfällen mussten die Wasserwachtler helfen.