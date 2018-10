Nach Tauchunfall: Keine Obduktion vorgesehen

Die genauen Umstände, unter denen am Samstag ein Taucher im Walchensee starb, sind noch nicht bekennt. Die Kriminalpolizei sieht aber keinen Anlass, wegen eines möglichen Fremdverschuldens intensiver zu ermitteln.

Walchensee - Wie genau er ums Leben gekommen ist, ist weiter unklar. Im Fall des Tauchers, der am Samstag im Walchensee starb, sieht die Polizei jedoch keine Hinweise auf irgendeine Fremdbeteiligung. Das teilt Polizeisprecher Stefan Sonntag auf Anfrage mit.

„Wir werden uns seine Ausrüstung noch einmal genau anschauen“, sagt er. Es deute aber nichts darauf hin, dass daran Mängel vorgelegen hätten. „Wir gehen fest von einem Tauchunfall aus“, so Sonntag. Eine Obduktion sei nicht vorgesehen. Wie berichtet war der 56 Jahre alte Münchner am Samstag am „Fleckerlspitz“ bis in 70 Meter Tiefe abgetaucht – offenbar allein. Mittags entdeckte ein Steh-Paddler den leblosen Körper im Wasser.

