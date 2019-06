Die Feuerwehr Walchensee veranstaltet ein Country-Fest 

Der Ort Walchensee verwandelt sich am Pfingstsonntag in den Wilden Westen! Die Feuerwehr veranstaltet ein Country-Fest.

Walchensee - Für alle Anhänger der Country-Musik gibt es am Pfingstsonntag, 9. Juni, jede Menge stilechte Country-Musik von Ronny Nash und seinen „Whiteline Casanovas“. Organisiert wird das Fest von der Freiwilligen Feuerwehr Walchensee. Das Festzelt steht in der Dorfmitte. Der große Grill ist ab 17 Uhr in Betrieb. Der Eintritt zum Country-Fest ist frei.

mw

