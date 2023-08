„Dreist“: Ärger über Stand-Up-Paddler am Walchensee – Unberührte Artenvielfalt in Gefahr

Wasserwacht sauer

Fassungslose Gesichter und Bestechungsversuche am Mauthäusl. Ein Kleinkind mit Platzwunde an der Wasserwacht-Station. Totalschaden an einem Motorrad. Über 100 Parkverstöße. Und die Verkehrsüberwacher halten sich zum Abschleppen bereit. Ein Ortsbesuch im ganz normalen Wahnsinn rund um den Walchensee.

Walchensee – Der Ernstfall tritt um 13.30 Uhr ein: An den Einfahrten zur Südufer-Straße am Walchensee senken sich die Schranken. 1100 Fahrzeuge befinden sich laut automatischer Zählung zwischen Einsiedl und Niedernach. Damit sind rechnerisch alle Parkplätze belegt, kein Fahrzeug wird mehr eingelassen.

„Nächstes Mal müsst ihr halt früher aufstehen“: Walchensee-Südufer wegen Überfüllung geschlossen

„Nächstes Mal müsst ihr halt früher aufstehen“, erklärt Anton Neuner, der für den Forstbetrieb Dienst am Mauthäusl tut, einem fassungslos dreinblickenden Autofahrer durchs Seitenfenster und verweist ihn auf einen angrenzenden Ausweich-Parkplatz. Die Anreisenden haben jetzt die Wahl. Entweder sie stellen ihr Auto hier ab und gehen einen Kilometer zu Fuß zum Strand. Oder sie suchen sich einen anderen Platz zum Baden.

+ „Nächstes Mal müsst Ihr früher aufstehen“, beschied Anton Neuner am Mauthäusl am Walchensee-Südufer den Anreisenden. © Andreas Steppan

Rund um den Walchensee werden sie sich an diesem Sonntag aber schwer tun. Kein Wölkchen am Himmel, über 30 Grad: Da bleibt am Traumziel Walchensee kein Platzerl frei. Und wo allzu viele Erholung suchen, erleben Polizei, Wasserwacht, Mautwärter und Verkehrsüberwacher Stress pur.

Unfall am Walchensee: Motorradfahrer kollidiert mit BMW

An der Mautstation bei Einsiedl aber behält Anton Neuner die Ruhe. Vorne, an der Einfahrt von der B11, steht gerade ein Polizei-VW-Bus mit Blaulicht. Die Beamten sind wegen eines Unfalls angerückt. Die Autos, die auf die Mautstraße einbiegen wollten, hatten sich auf der Bundesstraße zurückgestaut. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Tirol fuhr an der Kolonne vorbei und stieß beim Abbiegen Richtung Südufer mit dem ebenfalls um die Kurve fahrenden BMW eines 27-Jährigen aus Olching zusammen. Der Motorradfahrer ist leicht verletzt, seine Maschine muss abgeschleppt werden. Sachschaden insgesamt: 7000 Euro.

Da haben sie uns beschimpft, und andere wollten uns mit 50 Euro bestechen.

Anton Neuner sagt trotzdem, dass es im Juli an den zwei Tagen, als die Mautstraße erstmals gesperrt wurde, schlimmer zuging. „Da haben sie schon um halb neun am Morgen gestritten, wer als erster reindarf.“ Sein Kollege vom Mauthäusl, der nicht mit Namen in der Zeitung stehen will, ergänzt: Als die Schranke mittags unten war, „da haben sie uns beschimpft, und andere wollten uns mit 50 Euro bestechen“.

Durchlass gibt es freilich nur für den Rettungswagen, der gerade einbiegt. Ein Mann hat sich die Schulter ausgekugelt, ist später zu erfahren. Die Existenzberechtigung der Schranke ist damit erwiesen. Könnten nämlich wie früher die Autos unbegrenzt ans Südufer fahren, wären die Rettungswege schnell zugeparkt.

„Zweckverband Kommunale Dienste“ kontrolliert am Walchensee: Abschleppen von Verkehrssündern erleichtert

Den Rettungswegen gilt an diesem Sonntag auch das Augenmerk von Max Brummer, Teamleiter ruhender Verkehr beim Tölzer „Zweckverband Kommunale Dienste Oberland“. Im Auftrag der Gemeinde Kochel sind er und eine 54-jährige Parküberwacherin am Walchensee unterwegs. Mitte Juli hatte beim Badestrand Einsiedl – ein Stück vor der Süduferstraße gelegen – ein Auto einen Rettungsweg blockiert. BRK-Helfer hatten deswegen die letzten 100 Meter zu einem Notfall zu Fuß zurücklegen müssen. Damals war gerade kein Abschleppdienst verfügbar.

+ Freie Rettungswege waren das Hauptanliegen für die Verkehrsüberwacher vom Zweckverband. © Andreas Steppan

Heute aber sind Brummer uns seine Kollegin gewappnet, um erstmals von einer im vergangenen Jahr abgeschlossenen Vereinbarung mit der Polizei zum „vereinfachten Abschleppen“ Gebrauch zu machen. Der Clou daran: Die Polizei muss nicht mehr extra an den – am Walchensee meist abgelegenen – Ort des Geschehens kommen, um den Abschleppvorgang in die Wege zu leiten.

Stattdessen braucht der Verkehrsüberwacher vom Zweckverband nur die Polizei-Dienstelle zu informieren und kann die Formalitäten vor Ort selbst abwickeln. Für dieses Vorgehen sind einige Brennpunkte definiert: das Südufer etwa, der Parkplatz beim aktuell leer stehenden Seehotel Einsiedl oder im Bereich Lobisau.

Rettungswege sollen am Walchensee frei bleiben

Brummer und seine Kollegen nehmen letztere beiden Stellen ins Visier. An diesem Sonntag aber sind die Rettungswege frei – fast. Vor der Einfahrt zum Campingplatz stehen ein paar Wohnwagen Schlange und warten auf Einlass. Der letzte in der Reihe parkt im Halteverbot. Brummer aber geht erst mal zum Campingplatz-Eingang und macht ein Ehepaar als Halter aus.

„Ach, wir sind heute aus Bad Kissingen angereist, und vor lauter Kucken, haben wir das Schild gar nicht gesehen“, beeilt sich die Ehefrau zu erklären. „Und wo sollen wir denn auch hin, bis der Campingplatz aufmacht?“ Da hat Brummer auch keine Antwort. Jedenfalls ist es ihm lieber, die Camper zum Wegfahren auf dem Halteverbot aufzufordern, als gleich das Abschleppen anzuleiern – zumal auf der Straße mit Randstreifen ein Rettungswagen vermutlich gerade noch durch käme.

Julia Würmseer, Leiterin ruhender Verkehr beim Zweckverband, ist am Tag darauf durchaus zufrieden, dass das vereinfachte Abschleppen am Walchensee nicht in die Praxis umgesetzt wurde. „Uns ist es lieber, wir weisen öffentlichkeitswirksam darauf hin, dass diese Möglichkeit besteht, in der Hoffnung, dass wir dieses letzte Mittel nicht anwenden müssen.“

Ärger mit Stand-up-Paddlern am Walchensee: „Dreist“

Dass nicht abgeschleppt wird, heißt freilich nicht, dass alle Ausflügler korrekt parken. Wegen des „massiven Andrangs“ seien „sämtliche Parkmöglichkeiten ausgeschöpft“ gewesen, berichtet Steffen Wiedemann, Chef der Polizeistation Kochel, und konstatiert leicht entnervt: „Viele Erholungssuchende stellten daher ihre Fahrzeuge verkehrswidrig ab, da sie sich offenbar keine neuen Ziele suchen wollten.“ Am Samstag und Sonntag habe die Kochler Polizei 112 Parkverstöße geahndet. Dazu seien zehn Anzeigen wegen Verstößen gegen naturschutzrechtliche Vorschriften gekommen.

Ein weiteres Ärgernis: Erneut steuern etliche SUP-Fahrer die Insel Sassau an. Hier gibt es eine unberührte Artenvielfalt, für Menschen gilt nicht nur ein Betretungs-, sondern ein Näherungsverbot bis auf 50 Meter. „Trotzdem übt die Insel einen unglaublichen Reiz auf manche aus“, beklagt Lisa Grünwald von der Wasserwacht Walchensee. Polizei und ehrenamtliche Retter müssen mehrere Personen von der verbotenen Insel verweisen. Ein Pärchen paddelt wenige Meter von einem großen Verbotsschild entfernt und erklärt, nichts davon gesehen zu haben. „Dreist“ findet das Grünwald.

Auch sonst eilt die Wasserwacht von Einsatz zu Einsatz. „Ein Kollaps am Badestrand in Einsiedl, Versorgung eines Kindes mit Platzwunde an unserer Wachstation, drei gestürzte Radlfahrer, ein Badegast mit Blessuren nach Sturz am Ufer sowie die Rettung eines erschöpften Kiters“, zählt Ehrenamtlerin Lisa Grünwald auf. „Gut, dass nichts wirklich Dramatisches war.“ (ast)

