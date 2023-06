Walchensee: Straße auf Zwergern wird saniert - Vollsperrung bis Herbst

Von: Felicitas Bogner

Die Straße auf Zwergern wird saniert: (v. li.) Bürgermeister Thomas Holz, Bauamtsleiter Dirk Grusdas und Kämmerer Thomas Bacher freuen sich über den Baubeginn. © Gemeinde

Die Straße auf der Halbinsel Zwergern am Walchensee wird saniert. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 12. Juni, und dauern voraussichtlich bis in den Herbst.

Walchensee - Die Gemeindestraße auf der Halbinsel Zwegern ist in der Zeit der Sanierungsarbeiten für den Individualverkehr ab 12. Juni komplett gesperrt. Finanziert wird die rund 1,4 Millionen Euro teure Maßnahme unter anderem mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Bürgermeister Thomas Holz: „Die Straße ist seit Längerem in einem desolaten Zustand.“

„Die Straße ist seit Längerem in einem desolaten Zustand“, erklärt Bürgermeister Thomas Holz in einer Pressemitteilung der Gemeinde Kochel am See. Aufgrund der vergleichsweise sehr hohen Kosten für die Erschließung nur weniger Anwesen habe man intensiv nach für alle Beteiligten erträglichen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Mit ELER „wurde eine passende Förderung gefunden“, sagt Kämmerer Thomas Bacher. Mit dem Programm wird die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums in der Europäischen Union gefördert, wie beispielsweise der Straßenbau zu entlegenen Weilern und Gehöften. Die Gemeinde Kochel kann mit Fördermitteln in Höhe von rund einer halben Million Euro rechnen.

Fördermittel von „ELER“

„Aber auch die Anlieger und Grundstückseigentümer haben alle an einem Strang gezogen und die Maßnahme unterstützt“, lobt der Bürgermeister. Da die neue Straße aufgrund der Förderrichtlinien an einigen Stellen breiter als bisher wird, werden Flächen von den Eigentümern benötigt. „Ohne deren Zusagen wäre eine Umsetzung nicht möglich.“ Neben dem Neubau der rund 1,6 Kilometer langen Straße erfolgt auch die Verlegung der Wasser- und der Stromleitung sowie eines Leerrohres für Telekommunikationsverbindungen, ergänzt der Leiter der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft, Dirk Grusdas. Die Bauarbeiten werden nach Einschätzung der Gemeinde aller Voraussicht nach bis Oktober abgeschlossen sein. In dieser Zeit ist die Straße auch für Radfahrer komplett gesperrt.

