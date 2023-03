Wikingerdorf am Walchensee: Sicherheitsmängel in Flake?

Könnte in eine verlängerte Winterpause gehen: Der TÜV hatte am Wikingerdorf „Flake“ am Walchensee einiges zu beanstanden. © Angela von Drachenfels/Archiv

Eine Prüfung des TÜV hat ergeben: Beim Wikingerdorf „Flake“ am Walchensee muss an einigen Stellen nachgebessert werden. Wann das Dorf die Sommersaison eröffnet, ist noch unklar.

Kochel am See – Eintauchen in die Welt der Wikinger – das geht im Filmkulissendorf „Flake“ am Westufer des Walchensees. Bekannt aus den „Wickie“-Verfilmungen von Bully Herbig ist es vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Groß und Klein. Nun machte aber kürzlich ein Gerücht die Runde, demzufolge das Wikingerdorf vom TÜV gesperrt worden sei. Die Begründung: Einsturzgefahr.

„Das stimmt so nicht“, stellt der Kochler Bürgermeister Thomas Holz auf Nachfrage klar. Dass „Flake“ einsturzgefährdet sei, sei „schlicht falsch“. Sicherheitsmängel gibt es allerdings, wie sich vor Kurzem bei einer TÜV-Prüfung herausstellte.

Holz erklärt, dass die Gemeinde von sich aus eine Prüfung veranlasst habe. Es sei dafür an der Zeit gewesen, schließlich stehen die Hütten schon seit 14 Jahren am Walchenseeufer. Das Ergebnis: Es wurden diverse Mängel an den Filmkulissen festgestellt. „Unter anderem geht es um morsche Holzbalken und die Standsicherheit der Kulissen“, erklärt der Rathauschef. Es bestehe also durchaus Nachbesserungsbedarf, wie es Holz formuliert.

Das Gerücht über eine mögliche Einsturzgefahr geht dem Kochler Bürgermeister aber entschieden zu weit: „Das grenzt schon fast an üble Nachrede.“

Warten auf geeignete Fachfirmen

Dass das Wikingerdorf derzeit geschlossen sei, stehe auch nicht im Zusammenhang mit der TÜV-Untersuchung, betont Holz. Wie jedes Jahr befinde es sich aktuell noch in der Winterpause. Ob „Flake“ allerdings pünktlich zum eigentlich angepeilten Saisonstart Mitte April wieder für Besucher geöffnet sein wird, kann er noch nicht sicher sagen. „Das hängt vor allem davon ab, wie umfangreich die Instandsetzungsmaßnahmen sind und wann wir geeignete Firmen finden, die diese Arbeiten durchführen.“ Eine längere Schließung sei deshalb durchaus im Bereich des Möglichen. „Die Sicherheit der Besucher geht vor“, bekräftigt der Bürgermeister.

Derzeit sei man noch auf der Suche nach den passenden Fachfirmen. Erst, wenn diese ihre Sanierungskonzepte vorgelegt hätten, könne man abschätzen, wann das Filmdorf wieder zugänglich sein wird. Die letzten Umbauarbeiten fanden 2021 statt. Damals wurden unter anderem neue Holzskulpturen aufgestellt.

„Ich hoffe, dass die Gemeinde schnell das Handwerk an die Hand kriegt“, sagt Klaus Melf, Vorstand des Verkehrsvereins für das Walchenseegebiet. Es wäre nicht gut, wenn das Gelände auch den Sommer über nicht betreten werden könne. Zumal das Filmdorf nach seinen eigenen Beobachtungen immer recht gut besucht sei. (Franziska Selter)

