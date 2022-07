Zu viele Veranstaltungen, zu wenig Personal: Auch im Landkreis kennen Ordner das Problem

Von: Felicitas Bogner

Für Szenen wie diese am „Season of Sounds“-Festival kürzlich in Wegscheid braucht man zahlreiche Sicherheitsleute. Die vielen Veranstaltungen im Moment bringen die Firmen aber ans Limit – und darüber hinaus. © Demmel /Archiv

Konzerte, Festivals, Autotreffs: Eine Veranstaltung im Landkreis jagt die nächste. Allerdings gibt es dafür nicht genügend Sicherheitspersonal. Wie drastisch die Lage ist, zeigte Mitte Juni die Absage des Puls-Festivals. Auch lokale Sicherheitsdienste und Veranstalter spüren die Personalflaute.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen ist eine Mammutaufgabe. Neben Planung, Organisation und Co. ist vor allem die Sicherheit A und O. Damit diese für Gäste und Künstler gewährleistet und ein ordnungsgemäßer Ablauf garantiert ist, gibt es Sicherheitsdienste. Pro 100 Gäste muss mindestens eine Securitykraft anwesend sein, damit eine Veranstaltung überhaupt stattfinden darf. Die Firmen sind allerdings längst am Limit.

Peter Frech: „Es finden zu viele Veranstaltungen gerade statt“

„Kein Wunder“, sagt Peter Frech dazu. Der Tölzer ist Inhaber der Firma „Sicherheit Consulting“ mit etwa 320 Mitarbeitern. „Momentan holt jeder die abgesagten Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahre nach. Dazu kommen die neuen Programme der Künstler“, berichtet er. „Es finden gerade schlicht zu viele Veranstaltungen statt.“ Dazu komme, dass coronabedingt viele Fort- und Ausbildungen für Sicherheitspersonal ausgefallen seien. „Eine Zeit lang konnten nicht mal die Erste-Hilfe-Kurse abgehalten werden. Den muss ein Security aber alle sechs Monate neu ablegen“, sagt Frech. Die Auswirkungen dieser Misere würde man nun spüren. „Ich muss genauso viele Veranstaltungen absagen, wie ich annehmen kann“, berichtet er.

Viele Ordner arbeiten nach Corona woanders

Gleiches gilt für den Dietramszeller Franz Peiß. Er betreibt sie Sicherheitsfirma „SSP“ mit etwa fünf Mitarbeitern. „Ich verstehe zwar jeden, der nun seine Veranstaltung nachholen möchte, aber es gibt schlicht zu wenig Personal für all die Events“, sagt auch er. Das Personalproblem sei eine Auswirkung der Pandemie. „Viele haben als Aushilfen gearbeitet. Nicht weil man mit dieser Arbeit reich wird, sondern aus Spaß am Job, dem Team und den Veranstaltungen“, sagt Peiß. „Nun haben aber einige gemerkt, dass sie auch ohne diesen Job und die Arbeit bis spät nachts klarkommen.“

Peter Frech (re.) ist aktuell mit den Toten Hosen (li. Frontmann Campino) auf Tournee und für die Sicherheit der Bandmitglieder zuständig. © privat

Frech arbeitet mit Rammstein, den Ärzten und den Toten Hosen zusammen

Ohnehin sei die Arbeit als Security ein „Knochenjob“ sagt Peter Frech. Bei jedem Wetter würden die Mitarbeiter mehrere Tage am Stück stundenlang in der schwarzen Sicherheitskleidung auf dem jeweiligen Gelände stehen und auch viel mit den Gästen diskutieren müssen. „Der, der eine Regel durchsetzt, ist meist unbeliebt“, weiß Frech, der selbst in seiner Firma mitanpackt. Aktuell ist er auf Tournee mit den Bands Rammstein, den Ärzten und den Toten Hosen. „Wir sind für die Sicherheit der Band mit vier Mann zuständig“, berichtet Frech. Überdies organisiere er das Sicherheitskonzept für die Auftritte in den diversen Städten. „Wir kooperieren in jeder Stadt mit anderen Subunternehmen und Sicherheitsfirmen. Das ist eine gigantische Aufgabe.“ Doch nicht nur die Securityfirmen können dem Andrang an Veranstaltungen nicht mehr Herr werden. „Das Problem zieht sich weiter.“ Betroffen seien Bühnentechniker, Beleuchter und Caterer gleichermaßen.

Auch Stadt Bad Tölz spürt die Auswirkungen

Da bestätigt auch Sebastian Berger. Er veranstaltete mit seinem Kollegen Florian Müller vor zwei Wochen erstmals das Elektrofestival „Season of Sounds“ am Fuße des Braunecks. „Wir hatten großes Glück, dass wir relativ kurzfristig noch eine Securityfirma aufgetan haben, die uns genügend Mann hat stellen können“, sagt Berger. „Es ist aktuell verdammt schwer, für ein Event die gesamte Infrastruktur von der Bühne bis hin zu den Ordnern zu bekommen.“

Diese Erfahrungen hat auch Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin in Bad Tölz, gemacht. „Für größere Veranstaltungen schreibt die Stadt ja den Auftrag aus. Da haben sich einige beim Ostermarkt gemeldet und gesagt, dass sie die Kapazitäten nicht aufbringen können.“ Bei kleinen Veranstaltungen sei sie froh, dass lokale Unternehmen durch die jahrelange Zusammenarbeit „alles in Bewegung setzen, um einen Sicherheitsdienst möglich zu machen“. Dennoch weiß Frey-Allgaier von Problemen vieler Veranstalter, das nötige Personal zu bekommen. „Es haben durch die Unsicherheiten der Pandemie wohl viele der Veranstaltungsbranche den Rücken gekehrt“, meint sie. „In München gibt es Firmen, die deswegen schon schließen mussten.“

Es geht nicht nur um Veranstaltungen

Peter Frech ist mit seinem Team allerdings bei Weitem nicht nur auf Veranstaltung vertreten. Er stellt auch die Sicherheitsstruktur für Asylunterkünfte, Turnhallen mit Flüchtlingen sowie Impf- und Testzentren. Das half in der Coronakrise. Jetzt aber muss er sehr viel parallel organisieren: „Am Pfingstwochenende hatten wir beispielsweise das US-Car Treffen, die Rosentage, unsere Standardprojekte und täglich zwei Konzerte in München zu stemmen“, sagt er. Auch er arbeite da „freilich mit Subunternehmen“.

Was wird mit dem Oktoberfest?

Peiß ist schon zum 16. Mal von einer Münchner Firma als Subunternehmer für das Oktoberfest beauftragt. Er wird sich um die Sicherheit in der „Fischer Vroni“ kümmern. „Ich bin dafür der Einsatzleiter.“ Das bedeutet, dass Peiß organisiert, wo welche Sicherheitsleute stehen, wer für welchen Bereich zuständig ist, und wie der Reservierungswechsel über die Bühne geht. „Dazu komme ich mit fünf Mitarbeitern von mir und koordiniere vor Ort alles mit den anderen Unternehmen“, erklärt er.

Frech geht davon aus, dass sich das Personalproblem der Branche in den Herbst reinzieht. Und er sei gespannt, wie auf der Wiesn kleinere Geschäfte mit der Flaute an Sicherheitsmitarbeitern zurecht kommen. „Jeder Schausteller mit einer kleinen Schießbude soll ja einen eigenen Security haben. Ich weiß nicht, wo alle die Leute herbekommen sollen.“

