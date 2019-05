Zum Vatertag: Früher waren Männer Alleinverdiener - Jetzt basteln sie auch mal Schultüten

Was hat sich getan bei der traditionellen Rollenverteilung im Landkreis? Der Tölzer Kurier hat zum Vatertag eine Bestandsaufnahme gemacht. Das Ergebnis ist: Naja.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Neue Väter hat das Land: Früher war der Vater oft Alleinverdiener, die Mutter sorgte für Kinder und Haushalt. Aufgaben daheim waren klar verteilt, mit Hausarbeit hatte ein Mann meist nichts zu tun, und die Kinder sah er hauptsächlich am Abend. Zugegebenermaßen ist das ein klischeehaftes Bild. Wer heute altmodische Werbung über solchermaßen geregeltes Familienleben sieht, schmunzelt meist darüber. Aber so oder in ähnlichen Varianten gestaltete sich oft die Vaterrolle, und das vor noch nicht all zu langer Zeit. Heute ist das anders – oder? Eine Bestandsaufnahme zum Vatertag.

„Väter sind in der Erziehung und in der Familie immer präsenter“, sagt Petra Lang, Fachdienstleiterin für Jugend und Familie in der ökumenischen Erziehungsberatungsstelle von Caritas und Diakonie in Bad Tölz. „Sie werden sich immer mehr ihrer Wichtigkeit bewusst.“ Elternschaft auf Augenhöhe sei für die jetzige Vätergeneration weitgehend selbstverständlich geworden. Schon deshalb, weil ein Einkommen allein oft nicht mehr für den Familienunterhalt ausreiche. Teamwork von Mutter und Vater sei gefragt.

„Es ist völlig normal geworden, dass Väter ihre Kinder genauso vom Kindergarten abholen wie die Mütter“, bestätigt Brunhilde Singhammer, Leiterin des Arzbacher Kindergartens „Isarbiber“. „Sie bringen sich aktiv mit ein und haben Interesse an dem, was hier passsiert.“ Sogar vor dem Schultütenbasteln schrecken einige nicht mehr zurück. „Die fühlen sich dabei auch nicht unwohl und stellen sich ganz geschickt an“, hat Singhammer beobachtet. Doch darüber hinaus findet sie eine weitere Entwicklung gut: „Väter hinterfragen pragmatischer als Mütter. Sie wollen über praktische Dinge wie Abläufe oder Sicherheitsfragen Bescheid wissen.“

Übliche Elternzeit bei Männern: Zwei Monate

Als die Elternzeit eingeführt wurde, mussten sich Väter oft belächeln lassen, wenn sie zuhause blieben. Mittlerweile ist es Standard. „Für die üblichen zwei Monate Elternzeit haben wir eine Quote von nahezu 100 Prozent“, sagt Willi Streicher, Sprecher der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

Doch bringen zwei Monate überhaupt etwas, angesichts von mindestens 18 Jahren, die man für seine Kinder verantwortlich ist? „Es geht dabei um den Perspektivwechsel“, erklärt Ulrich Reiner, Leiter des Tölzer Amtes für Jugend und Familie. „Wer eine Zeit lang für seine Kinder sorgt und miterlebt, wie anspruchsvoll und anstrengend das ist, der hat ein ganz anderes Verständnis für die Kindererziehung.“ Väterpräsenz sorge oft dafür, dass die Pubertät der Kinder viel entspannter verlaufe und auch im Erwachsenenalter das Verhältnis zueinander viel enger sei – zitiert Ulrich Reiner die Erkenntnisse der Bindungsforscher.

618 Mütter bekommen im Landkreis keinen Unterhalt - gegenüber stehen nur 68 Väter

Auch alleinerziehende Väter sind – wenn auch eine Minderheit – so doch keine Rarität mehr. Offizielle Zahlen gibt es im Landratsamt aber nur dazu, wie viele Alleinerziehende Unterhaltsvorschuss beziehen, weil der getrennt lebende Elternteil nicht bezahlt: 2018 waren das 618 Mütter gegenüber 68 Vätern. Seit 2013 wird auch per Gesetz die väterliche Position deutlich gestärkt, sodass zum Beispiel auch nicht verheiratete Elternpaare nach einer Trennung das gemeinsame Sorgerecht erhalten, was in einzelnen Fällen auch ohne die Zustimmung der Mutter möglich ist. Tagesväter zur Kinderbetreuung gibt es im Landkreis übrigens nicht.

Ines Gokus

