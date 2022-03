VfL Denklingen: Der Neuling will allen Stürmen trotzen - Durchmarsch in die Landesliga?

Von: Christian Heinrich

Grübeln nach der richtigen Taktik: Denklingens Trainer Markus Ansorge (rechts) ist bewusst, dass seine Mannschaft in den verbleibenden Partien der Bezirksliga Süd von der Konkurrenz gejagt wird. © holger wieland

Selbst als der Schneesturm über das Sportgelände am Buchweg tobte, ließen sich die 22 Kicker des VfL Denklingen nicht von ihrer Trainingsschicht abhalten.

Denklingen – Dass sie trotz des eisigen Winds eine Stunde in der Kälte schwitzten, berührte Markus Ansorge sehr. „Der komplette Kader macht mit, weil er ein konkretes Ziel hat“, erklärte sich der Coach den Durchhaltewillen seiner Fußballer beim Intervalltraining unter verschärften Bedingungen.

Wenn die Vorbereitung die Strapazen der kommenden Wettkämpfe simulieren soll, haben die Denklinger an diesem Abend eine ernsthafte Einheit hinter sich gebracht. In den verbleibenden zwölf Begegnungen der Bezirksliga Süd wird nichts weniger vom Tabellenersten verlangt, als allen Stürmen zu trotzen, wenn er sein großes Ziel erreichen und im kommenden Sommer in der Landesliga mitzumischen will. „Wir wissen, dass jetzt zwölf extrem schwere Spiele kommen“, macht sich der Übungsleiter nichts vor. Als Branchenprimus wird seine Mannschaft von der Konkurrenz gejagt, die über den Winter fleißig aufgeforstet hat. Oberweikertshofen, Wolfratshausen und Haidhausen heißen die hartnäckigsten Verfolger, die über die Qualität und vor allem die finanziellen Mittel verfügen, um den kecken Aufsteiger wieder von der Tabellenspitze zu vertreiben.

VfL Denklingen: Schnelltest vor jedem Training

Diese monetären Voraussetzungen besitzt der Verein für Leibesübungen so nicht. Und wenn ja, investiert er lieber in Steine als in Beine. Das schmucke Vereinsgelände, das mit der Unterstützung der Gemeinde am Buchweg entstanden ist, besitzt eine größere nachhaltige Kraft als jedes Investment in Spieler, die sich ihre kurzfristigen Dienste für gutes Geld bezahlen lassen und dann wieder weiterziehen. Solche Wanderarbeiter in Sachen „Fußball“ braucht der VfL nicht. Der Kader hat sich über den Winter nicht verändert, sieht man einmal davon ab, dass sich die Langzeitverletzten Manuel Waibl und Tim Ried wieder zurückgemeldet haben. „Ich habe die Qual der Wahl“, spricht Ansorge von optimalen Voraussetzungen.

Ein breiter Kader wird nötig sein, sollten jene Verhältnisse demnächst auch in den Fußball einziehen, die momentan den Handball oder das Eishockey bestimmen. Der Ausgang der Spiele wird da oft von der Zahl derjenigen Akteure entschieden, die im Gegensatz zu ihren Mannschaftskollegen nicht an Covid-19 leiden. Beim VfL geht man da auf Nummer sicher. Selbst vor jedem Training müssen sich die Kicker einem Schnelltest unterziehen. „Wir setzen uns kein Risiko aus“, stellt Ansorge klar. „Wer sich nicht gut fühlt, bleibt vorsichtshalber lieber zuhause.“

Es sind aber nicht nur die Regeln, die sich der Verein gegeben hat, die eine gewisse Sicherheit garantieren. Die soziale Kontrolle ist in einem Dorf wie Denklingen eine andere, wo jeder jeden kennt und alle aufeinander achten. Da alle Spieler aus dem Ort kommen und dort auch zuhause sind, ist die Gefahr geringer als in der Anonymität der Großstadt, dass sich Einzelne zu gewagten Extratouren entschließen, die das große Ganze ins Gefahr bringen könnten.

VfL Denklingen: Generalprobe gegen Habach

So hat sich der Branchenprimus auf seine eigene Weise für die kommenden Herausforderungen präpariert. Sportlich hat er sich seine Sparringspartner vor allem aus Schwaben gesucht, sieht man einmal vom Landesligisten TSV Gilching ab, gegen den der VfL gleich zu Beginn der Vorbereitung mit 0:1 verlor. Es folgten weitere Niederlagen gegen die SpVgg Kaufbeuren (1:4) und den TSV Ottobeuren (2:3), bis die Mannschaft wieder so gut aufgestellt war, dass sie alle weiteren Kontrahenten vom Platz fegte. Den VfL Kaufering mit 2:0, den TSV Mindelheim mit 5:1 und den SVO Germaringen mit 2:0. „Jetzt sind wir bereit“, ist Ansorge zuversichtlich, dass sein Team gerüstet ist für alle zukünftigen Aufgaben.

Dass das erste Saisonspiel nach der Winterpause beim SV Raisting gleich ins Wasser fiel (siehe Kasten unten), stört die Vorbereitung nicht. „Ich habe keine Angst, das Level weiter hoch zu halten“, geht der Trainer davon aus, dass sich sein Personal auf der Höhe seiner Schaffenskraft befindet und dort auch bleibt. Diesen Samstag probt seine Elf deshalb ein letztes Mal gegen den ASV Habach (17 Uhr), bevor eine Woche später das Heimspiel gegen den SC Pöcking-Possenhofen folgt. „Da werden 800 Zuschauer da sein“, erwartet Ansorge eine große Resonanz. Denn nicht nur im eigenen Ort will jeder die Fußballer spielen sehen, die selbst den großen Stürmen trotzen. (Christian Heinrich)