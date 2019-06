Gemütlichkeit Rumeltshausen ist seit 100 Jahren eine große Schützenfamilie

Der Schützenverein Gemütlichkeit Rumeltshausen hat sein 100-jähriges Gründungsfest mit Fahnenweihe gefeiert.

Rumeltshausen – Der Schützenverein Gemütlichkeit Rumeltshausen hat sein 100-jähriges Gründungsfest mit Fahnenweihe gefeiert. Im Hof der Familie Brunner war der große Festtags-Stadl mit vielen Birkenstämmen, Blumen und Gestecken, meterlangen Buchsbändern und Fahnen prachtvoll dekoriert.

Dorfbewohner, Vereine und Patenvereine erlebten einen Gottesdienst der ganz besonderen Art, den Pfarrer Albert Hack mit Zitaten aus Wilhelm Tell von Friedrich Schiller zelebrierte. Er erinnerte daran, dass die „Fahne ein Zeichen des Bundes zwischen Menschen ist, die sich gefunden haben und die miteinander an einem Strang ziehen. Sie ist ein Zeichen der Lebendigkeit, einer aktiven Vorstandschaft und der vielen Mitglieder und ihrer Familien, die sich engagieren.“

Ein letztes Mal bekam die alte Fahne, die von den Fahnenbegleitern Ludwig Hof, Hans Böck und Georg Reischl – in Gedenken an seinen verstorbenen Vater – getragen wurde, die ihr gebührende Aufmerksamkeit, bevor sie nun in Ehren gehalten und gut aufbewahrt wird.

Die neue Fahne, auf einen Holzrahmen gespannt, trug die Fahnenabordnung mit Reinhard Hof, Andreas Brunner und Florian Gasteiger zum Altar, wo sie feierlich enthüllt und von Pfarrer Hack geweiht wurde. Im Anschluss wurden ganz traditionell Fahnenbänder ausgetauscht.

Eindrucksvoll war auch die musikalische Begleitung der Schönbrunner Sänger und der Schönbrunner Stubenmusi, die den Rahmen perfekt machten. Nach der Messe stellte man sich zum Festzug auf, und die Blaskapelle Schwabhausen führte alle zum Gasthaus Göttler. Im Haus von Josef und Christine Göttler, bei denen im oberen Stockwerk der Schießstand seine Heimat hat, waren in der Weinstube Pinnwände aufgestellt. All die Fahnenbänder der vergangenen Zeit, die Fotos der Schützenkönige, Bilder von Veranstaltungen und Festen, riefen viele Erinnerungen wach und waren auch ein Gedenken an verstorbene Mitglieder.

Nach dem Mittagessen bedankte sich Schützenmeister Martin Steininger bei Familie Brunner für all die Arbeit sowie den vielen Spendern, die es mit ermöglicht haben, die neue Fahne zu finanzieren. Ein besonderer Dank ging an Maria Magdalena Lachner, die ihn tatkräftig unterstützte. Ihr zur Seite standen neben Renate Stichlmeyr und Ingrid Steininger der Vorstand des Schützenvereins und viele weitere Helfer.

Auch den Damen aus Rumeltshausen und Stetten gebührte Dank, da sie ein Kuchenbuffet der ganz besonderen Art zauberten. Ins Auge fielen da sehr personifizierte Kuchenstücke, da Andrea Gallert die Fotos der Schützenkönige auf Oblaten übertragen und dann auf Kuchenstücke fixiert hatte.

Bezirkstagspräsident und Vereinsmitglied Josef Mederer, Schwabhausens zweiter Bürgermeister Wolfgang Hörl, Gauschützenmeister Alfred Reiner und der Schützenmeister des Patenvereins Pachara, Josef Merkl, gratulierten zum Jubiläum und überbrachten Geschenke und eine Schützentafel zur Erinnerung.

Der Nachmittag war dann geprägt von sportlicher Betätigung. Auf der großen Wiese neben dem Gasthaus startete ein Spiel ohne Grenzen. Angefeuert wurden nicht nur die Steckerl-Schmuser und die Teilnehmer beim „Tischlein deck dich“, sondern auch alle, die nasse Schwämme auffangen mussten oder beim Biertragl-Rennen dabei waren.

Spielleiter und Hauptorganisator Thomas Lachner hatte sich ganz besondere Spiele einfallen lassen und das Schiedsrichter-Team um Florian Gasteiger, Alexander und Ingrid Steininger, Ramona Reischl und Florian Stichlmeyr hatte alle Hände voll zu tun, die acht Mannschaften zu betreuen. So mancher Mitspieler wurde am Ende nass, was aber dank der warmen Temperaturen kein Problem darstellte.

Die Siegerliste zeigte deutlich, wie der Schützenverein aus Rumelthausen auch eins mit seinem Patenverein ist: Beide Mannschaften teilten sich den dritten Platz. Getoppt wurden sie nur von der Feuerwehr Rumeltshausen auf Platz eins und dem Burschenverein auf Platz zwei.