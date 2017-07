13-Jähriger stürzt von Baum

Ein 13-jähriger Junge ist am Samstag beim Klettern von einem Baum gefallen. Er stürzte drei Meter in die Tiefe, verletzte sich aber laut Polizei glücklicherweise nicht weiter. Zur Sicherheit brachte ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus.

Dachau - Wie die Polizei mitteilte, war der 13-Jährige am Samstag gegen 17.45 Uhr in einem Privatgarten in der Alten Römerstraße in Dachau auf einen Baum geklettert und etwa drei Meter in die Tiefe gefallen. Der 13-Jährige stand nach dem Sturz zwar auf, klagte aber über Atemprobleme, daher wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der Junge wurde mit dem Hubschauber abtransportiert und zur Abklärung von möglichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Doch laut Polizei war der Jugendliche nicht verletzt worden.

dn