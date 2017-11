190 Cannabispflanzen in Maisfeld bei Altomünster entdeckt

Klingt zwar wie die Netflixserie Bates Motel, ist aber der Dachauer Polizeibericht: Ein Jagdpächter hat bei Schmelchen bei Altomünster ein Cannabisfeld entdeckt - mit 190 Pflanzen.

Da staunte er sicher nicht schlecht: Am 24. September hat ein Jagdpächter in einem Maisfeld bei Schmelchen die Cannabispflanzen entdeckt. Der Pächter des Feldes verständigte die Polizei, die erntete rund 190 zwei Meter hohe Pflanzen ab. Die Cannabispflanzen waren innerhalb des Maisfeldes über eine Strecke von rund 300 Metern vereinzelt zwischen dem Mais angepflanzt. Das Gesamtgewicht der frisch geernteten Pflanzen betrug etwa 420 Kilo. Nach Trocknung der Pflanzen und Entfernung des nichtrauchbaren Anteils blieben etwa 60 Kilogramm nutzbares Marihuana übrig. Eine Menge, die in dieser Größenordnung selbst für die Rauschgiftfahnder der Kripo nicht alltäglich ist.

Wer das Cannabisfeld angepflanzt hat, ist immernoch ungewiss. Bislang führten die Bemühungen der Ermittler nicht zur Aufklärung der Tat. Deshalb wenden sie sich nun an die Öffentlichkeit und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf:

Personen, die im September im Bereich des Maisfeldes bei Schmelchen etwas beobachtet haben oder sonst Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 bei der Kripo Fürstenfeldbruck zu melden.

