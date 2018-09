20 Jahre Volkshochschule in Bergkirchen:  Von Skepsis ist nichts mehr zu spüren

Am Anfang galt es, viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Doch zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung ist die Volkshochschule aus der Gemeinde Bergkirchen nicht mehr wegzudenken. Jetzt wurde das Jubiläum gefeiert.

Bergkirchen – Mit einem stimmungsvollen Programm und kulinarischen Köstlichkeiten hat die Vhs Bergkirchen ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Aufgrund der zahlreichen Gäste wurde es eng an den Bistrotischen im Bruggerhaus. Zu den Gratulanten gehörten Landrat Stefan Löwl und Bürgermeister Simon Landmann, der als damaliger Gemeinderat Vhs-Mitglied wurde, genauso wie die seinerzeitigen Kollegen Peter Gradl und Josef Kranz.

Ansonsten bestand 1998 noch Skepsis im Gemeinderat, ob es eine Volkshochschule überhaupt brauche, ganz abgesehen von den Zuwendungen. Doch Erich Frisch als Vorsitzender und seine Stellvertreterinnen Simone Kastl-Frisch, Anita Zacherl und Anita Hetzel setzten sich durch: „Wir machen das, wir können das, der Bedarf ist da“, so die jetzige Vorsitzende Simone Kastl-Frisch in ihrer Rückschau.

Denn in der Gemeinde habe es nur „wenige Bildungsangebote“ gegeben. Die ersten Programme wurden ehrenamtlich im Wohnzimmer erstellt. „Nach viel Überzeugungsarbeit“ schaffte es das Team, als „eine eigenständige Volkshochschule“ auch die Gemeindeführung hinter sich zu bringen. Und seit Jahren unterstützt die Kommune großzügig.

Nach dem Ausscheiden von Erich Frisch gehört Roman Stern dem Vorstand an. Von Anfang an mit dabei sind Irmgard Dahmen und Hannelore Reinbold, die außer als Prüferinnen der Kasse immer zur Stelle sind.

In 20 Jahren hat sich viel getan: Der Umzug erfolgte vom Rathaus in neue Geschäftsräume im Bruggerhaus, und das Kursangebot ist nicht nur ständig gewachsen, auch neue Trends wurden berücksichtigt. Viele Projekte finden in Kooperation mit Vereinen, der Schule, dem Hort und den Gemeindejugendpflegern in den Bürgerhäusern, mit benachbarten Volkshochschulen und der West-Allianz im Hinblick auf berufliche Weiterbildung statt. Wie Kastl-Frisch betonte, „arbeiten wir nicht gegeneinander, sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern wollen neue Impulse setzen“.

Der soziale Faktor sei eine zusätzliche Komponente im Bildungsangebot, der vor 20 Jahren erkannt worden sei, so Stefan Löwl in seinem Grußwort. Von dem „lebenslangen Lernen“, wie von Simon Landmann eingangs hervorgehoben, fühlten sich immer mehr auch „die jungen dynamischen Senioren“ angesprochen.

Ein Schwerpunkt bei der Vhs Bergkirchen war immer die Musik, ob in Form von Konzerten als Instrumentalunterricht oder Chorgesang. Seit über 15 Jahren gibt es die Vhs-Voices, die unter der Leitung von Dagmar Kastl auch bei der Geburtstagsfeier nicht fehlten und mit ihrem Beitrag „Have a nice day“ das Motto des Tages bestimmten.

Instrumental untermalte Karlheinz Follner die Feier. Er hat als Dozent in 20 Jahren eine Vielzahl von Schülern auf Keyboard und Klavier unterrichtet. Das Impro-Theatern GEH5, unter Mitwirkung von Jugendpfleger Johannes Bockermann kam mit zwei Auftritten bei den Festgästen bestens an, und die Präsentation der „Hörpfade“ rundete das Programm ab.