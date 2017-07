Dreister Fall von Unfallflucht

20000 Euro Sachschaden in Arzbach

Eine Audi-Fahrerin war schuld an einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Mittwochabend in Arzbach - doch sie flüchtete. Einer der beiden Autofahrer nahm die Verfolgung auf, stellte sie - und sie versprach, zum Unfallort zurückzufahren. Was sie nicht tat.