Mini-Fahrerin übersieht Stauende

Unfall mit vier Autos auf der A 8

Eine Mini-Fahrerin erkannte am Dienstagmorgen das Stauende auf der A 8 in Richtung München zu spät. Kurz nach dem Parkplatz Fuchsberg krachte sie in die Betonschutzwand und schleuderte in einen BMW. Außerdem kollidierte wegen dieses Unfalls ein Opel mit einem Citroen. Zwei Personen wurden nur leicht verletzt.