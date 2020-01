Schwerer Unfall auf A8 mit Lkw - Riesenstau um München bis auf die A99

Gerade in dem Bereich sind die Unfallzahlen signifikant gestigen, seit das Tempolimit aufgehoben wurde. Ein Tempolimit ist nur eine Frage der Zeit. Ich befürworte ein Tempolimit ausdrücklich.

Was ist die "erhebliche Geschwindigkeit"?

Auch wenn ein Pickup mit 80 in einen stehenden LKW rauscht, ist das eine "erhebliche Geschwindigkeit" und kein Argument für Tempolimit 130, eine Geschwindigkeit, die hier oftmals nicht möglich ist.

Was kann getan werden, um solche Unfälle schnellstmöglich zu verhindern?

Verpflichtende Freigabe einer Dashcam mit folgenden Eigenschaften:

- Lästiges Piepen bei länger anhaltender Missachtung vom Sicherheitsabstand

- Alarmsignal, wenn der Fahrer zwingend bremsen bzw. ausweichen muß. (dieser Notfall- Assistent hätte den Unfall verhindern können)

- Aufzeichnung vom Verkehrsgeschehen bei Abstandsvertoß bzw. Notsituation

- Auswertungsrecht durch Polizei, um Abstandsveringerer zu bestrafen.

- Auswertungsmöglichkeit des Anwenders.

- Aufgrund Massenfertigung Preis unter 100 EUR

Konkret: Nachdem der LKW geschnitten wurde (ohne Unfall) drückt der Fahrer auf seinem Gerät einen Knopf und die Video- Aufzeichnung geht online zu den Ermittlern, die binnen 24 Stunden einen Bußgeld- Bescheid raus hauen können.

Die Strafen sind nicht zu niedrig, nur fehlt es an Verfolgung der Verkehrsverstöße.