Landwirtschaftliche Halle brennt völlig aus

Zu einem Großeinsatz mussten die Rettungskräfte am Donnerstagmittag ausrücken. Eine landwirtschaftliche Halle in Ainhofen brannte lichterloh. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Ainhofen – Am gestrigen Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr gab es einen Großbrand an einer landwirtschaftlichen Halle an der Matthias-Trettenbacher-Straße in Ainhofen, der zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen und eine große Menge trockenes Brennholz zum Opfer fielen. Probleme wegen der Explosionsgefahr bereitete den Feuerwehren vor allem das Dach des Gebäudes, das mit vielen Solarplatten bedeckt war. Den löschenden Feuerwehren war wichtig, das daneben liegende Wohnhaus und das auf der anderen Fahrbahnseite vorhandene Gebäude zu retten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Dem Alarm folgten neben der Ortsfeuerwehr Ainhofen schnell auch die Floriansjünger aus Indersdorf, Hilgertshausen, Tandern, Jetzendorf, Petershausen, Weichs und Glonn sowie das THW und das BRK.

Zwei Stunden nach Ausbruch des Brandes löschte man noch immer mit der Drehleiter des Landkreises, auch die Atemschutzträger kamen zum Einsatz.