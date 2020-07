Gasaustritt in Ainhofen erweist sich als Fehlalarm

Wegen eines mutmaßlichen Gasaustritts sind am Samstag Rettungskräfte und Feuerwehren nach Ainhofen ausgerückt. Doch nach der Ursachensuche stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte.

Ainhofen – In der dicht bebauten Neubausiedlung am Wirtsberg in Ainhofen wurde am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr Gasalarm ausgelöst. Ein Hausbewohner dieser Siedlung, die ausschließlich über Erdgastanks versorgt wird, hatte Gasgeruch wahrgenommen. So kam ein Großaufgebot von mit schwerem Atemschutz ausgestatteten Feuerwehrlern und BRK-Rettungsfahrzeugen nach Ainhofen, um nach der Ursache zu suchen und, wenn nötig, zur Personenrettung bereitzustehen.

Bei der von der Indersdorfer Feuerwehr mittels Messgeräten vorgenommenen Überprüfung der fraglichen Räume wurde erfreulicherweise kein austretendes Gas festgestellt. Auf Empfehlung des sofort informierten Gaslieferanten haben die Floriansjünger aus Sicherheitsgründen den Hauptgashahn geschlossen und beim Hauseigentümer veranlasst, dass die Wohnung gut gelüftet wird. Die Einsatzleitung hatte Kreisbrandinspektor Georg Reischl zusammen mit dem Ainhofner Feuerwehrkommandanten, Werner Scheib. Die Ortsfeuerwehr war als erster Hilfstrupp zur Stelle und war auch mit der Einweisung der aus Indersdorf eingetroffenen Feuerwehrler und der BRK-Fahrzeuge beschäftigt.