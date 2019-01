Günstige Lösung für Gerätehaus-Erweiterung

Die Freiwillige Feuer Ainhofen hat eine günstige Alternative zu einem teuren Neubau des Feuerwehrhauses gefunden.

Ainhofen – Bei der Freiwilligen Feuerwehr Ainhofen wusste man schon lange, dass das Feuerwehr-Gerätehaus für die derzeit 28 Aktiven zu klein ist. So gab es schon vor Jahren Pläne für einen Neubau. Doch seit bekannt ist, dass die Marktgemeinde Indersdorf für das neue Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Niederroth 1,5 Millionen Euro hinblättern muss, entschieden sich die Ainhofener Floriansjünger für eine günstigere und dennoch zweckmäßige Lösung: Den Anbau von drei Containern ans Gerätehaus. Diese Erweiterung des Platzangebots kostete nur 60 000 Euro.

„Wir haben der Marktgemeinde sparen geholfen“, sagte Ainhofens Feuerwehrkommandant Werner Scheib auf der Jahresversammlung des Feuerwehrvereins im Gasthof Gschwendtner in Langenpettenbach.

Dass bei der Demontage der alten Container und bei der Montage der neuen, wesentlich größeren von den Feuerwehr-Mitgliedern 204 Arbeitsstunden zum Nulltarif geleistet worden waren, hatte auch Bürgermeister Franz Obesser gerne zur Kenntnis genommen. Und ebenso, dass die Feuerwehr mit Eigenmitteln eine Küche für den Schulungsraum angeschafft hat. Nun geht es lediglich noch um die Außenanlagen, die Arbeiten sollen im Frühjahr in Angriff genommen werden.

Wie von Tobias Eckhardt, dem Techniker der Marktgemeinde zu erfahren war, kommen zu den Kosten für die drei neuen Container lediglich noch die Materialkosten für die Fundamente und die Kosten für die Außenanlagen (Pflasterarbeiten) hinzu, sodass mit Gesamtkosten von etwa 75 000 Euro zu rechnen sei. Die Summe ist immer noch um ein Vielfaches niedriger als ein Neubau. Für das Fundament der neuen Container war der Bauhof der Marktgemeinde zuständig.

Laut Kommandant Werner Scheib, der auch Mitglied des Marktgemeinderats ist, sollte auch die Fassade des Feuerwehrhauses noch neu gestrichen werden. Ein „neues Kleid“ ist zudem für den Heiligen Florian angedacht, denn sein Bild an der Südseite der Fahrzeughalle, das vor mehr als drei Jahrzehnten der Münchner Maler Franz Stadler senior unentgeltlich geschaffen hat, ist in die Zeit gekommen und nur schwer zu restaurieren.

Ebenso wie in Niederroth soll auch in Ainhofen auf alle Fälle noch heuer Einweihung gefeiert werden. Schon beim traditionellen Winterfest der Ainhofener Wehr, das am kommenden Samstag, 12. Januar, ab 18 Uhr stattfindet, kann das nun wesentlich größerer Platzangebot der Wehr genutzt werden. Hier gibt es für die Besucher Glühwein und andere Getränke sowie Steak- und Bratwurstsemmeln.