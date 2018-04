30-Jährige fährt betrunken gegen Eisenzaun

Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Karlsfeld gegen einen Zaun fegahren. Den grund hatte die Polizei schnell ermittelt: Die Frau hatte zuviel Alkohol getrunken.

Karlsfeld - Eine 30-jährige Münchnerin war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit ihrem Skoda auf der Jahnstraße in Karlsfeld in Richtung Hochstraße unterwegs. Sie wollte gegen 0.45 Uhr an der Einmündung nach links abbiegen, traf aber die Straße nicht. Das dürfte daran gelegen haben, dass die Autofahrerin einiges zu viel Alkohol getrunken hatte, wie die Polizei mitteilte.

Die Skoda-Fahrerin fuhr geradeaus auf den Gehweg und prallte anschließend gegen einen Eisenzaun. Die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dachau konnte die Ursache des etwas komischen Verkehrsmanövers schnell ermitteln: Die Münchnerin war mit deutlich über ein Promille nicht mehr fahrtauglich. Durch den Aufprall erlitten die Skoda-Lenkerin, sowie ihre 35-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. dn