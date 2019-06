Altbürgermeister Fritz Nustede: „Ich bin nicht pessimistisch, aber...“

Der Karlsfelder Altbürgermeister Fritz Nustede feiert am heutigen Samstag, 1. Juni, seinen 80. Geburtstag. 18 Jahre, von 1990 bis 2008, war er Chef im Karlsfelder Rathaus. Zweifelsohne hat Nustede die Gemeinde maßgeblich mitgeprägt. Im Interview verrät er, wie er als Nordlicht mit den Bayern zurechtkam, auf welche politischen Entscheidungen er stolz ist und welchen Kardinalfehler seine darbende SPD gemacht hat.

Herr Nustede, Sie werden 80. Großes Fest, anstoßen im kleinen Kreis oder gar keine Feier – wie begehen Sie den runden Geburtstag?

Es gibt eine kleine private Feier in Südtirol. Da fahren wir so jedes zweite Jahr mal hin. Anschließend geht es weiter auf die Insel Föhr in Norddeutschland. Bürgermeister Kolbe hat gesagt, dass ihn der Gemeinderat beauftragt hat, für mich einen Empfang zu organisieren. Das ist am 24. Juni. Ansonsten findet nichts statt. Gefeiert haben wir gerade den 80. Geburtstag meiner Frau, da war schon einiges los.

Sie kamen in Oldenburg zur Welt, haben später die sieben Weltmeere bereist. Wie kam ein niedersächsischer Seemann mit den Bayern zurecht? Und wie die Bayern mit dem Seemann?

(lacht) Der Seemann, das war ja nur eine kurze Episode von vielleicht zwei Jahren. In Bayern war es nicht sonderlich schwierig, weil die meisten, die hier bei den Firmen gearbeitet haben, waren ja vom Land. Und ich war ja auch ein Oldenburger Bauernbub. Da sind die Mentalitäten nicht sonderlich verschieden.

Wie kamen Sie überhaupt nach Karlsfeld?

Nach meiner Zeit auf See habe ich bei Linde in Köln den Beruf des Kältemonteurs ergriffen, es folgte ein Reiseleben, das ich irgendwann zu den Akten legen wollte. Zwischenzeitlich hatte ich auch geheiratet. Wir sind 1962 in der Fasanerie-Nord in München gelandet und 1966 in eine Werkswohnung der BMW Triebwerkbau GmbH, heute MTU, in der Wehrstaudenstraße gezogen. So kamen wir nach Karlsfeld.

Wenn Sie Urlaub machen: Ziehen Sie das Meer den Bergen vor?

Eigentlich ja. Wir fahren gerne an die Nordsee hoch. Letztes Jahr wollten wir an die Ostsee, die Reise konnte ich aber nicht antreten, weil ich wegen einer Krebserkrankung dringend operiert werden musste. Die Ergebnisse aller Nachuntersuchungen sind super. Jetzt, im bald neunten Lebensjahrzehnt, ist es ja keine Überraschung, dass mal was auftritt. Ich habe immer ein einigermaßen solides, aber kein gottwohlgefälliges Leben geführt, das geht als Bürgermeister ja nicht.

Sie waren schon vor Ihrer Wahl in Karlsfeld kommunalpolitisch aktiv. War der Bürgermeistersessel immer Ihr Ziel gewesen?

Nein! Nein, das war es nie! Ich war bei der MTU und hatte erst in langwierigen Abendschulbesuchen mein Ingenieur-Diplom erworben. Zum Ende der Amtsperiode Danzer hat es sich aber allmählich abgezeichnet, ich war schließlich Fraktionsvorsitzender und zweiter Bürgermeister.

Gab es eine Entscheidung, die Sie als Bürgermeister getroffen haben, die Sie später bereut oder bedauert haben?

Da gab es sicherlich einige, aber gravierende... (überlegt). Ich habe mich geärgert über die Entwicklung der Neuen Mitte, obwohl ich nicht mehr viel beeinflussen konnte. Das lag damals auch an der Wirtschaftskrise, man hat ja gedacht, von einem Tag auf den anderen bricht alles zusammen. Dann haben die Hamburger Investoren offenbar kein Interesse mehr gehabt. Das hat mich geärgert. Das Konzept, das die hatten, war sehr eindrucksvoll.

+ Kaum verändert: der Karlsfelder Altbürgermeister Fritz Nustede im Gespräch mit der Heimatzeitung. © tol

Und, Hand aufs Herz, gab es so etwas wie „den großen Wurf“ des Bürgermeisters Fritz Nustede?

Es gibt eine ganze Menge an Dingen, die mich im Nachhinein freuen. Zum einen die vielen Grundstückskäufe. In meiner Zeit waren es mit den Miteigentumsanteilen rund 300 000 Quadratmeter, die rund 40 Millionen Mark gekostet haben. Das kommt der Gemeinde heute zugute, bei allen Investitionen. Das Heizwerk oder die neue Grundschule, das Gymnasium, die Kinderhäuser, alles konnte oder kann auf Gemeindegrund errichtet werden. Ohne die Grundstücke würde es jetzt, bei den gegenwärtigen Grundstückspreisen, für Karlsfeld finanziell fürchterlich ausschauen.

Gibt eine persönliche Episode in ihrer Amtszeit, an die Sie sich besonders gern erinnern?

Ich saß mit zwei Freunden, die mit mir die Ingenieur-Schule besucht hatten, im Ratskeller am Marienplatz in München. Dann kommt der Kellner, ein junger Kerl, und sagt: Ach, Herr Nustede, schön, dass Sie da sind! Das war ein ehemaliger bosnischer Kriegsflüchtling. Den hatten wir im Jugendzentrum betreut, dort hat er das Kellnern gelernt. Der war jetzt richtiger Kellner und hatte sich eine Existenz aufgebaut. Das hat mich besonders gefreut, vor allem in Gegenwart meiner beiden Freunde (lacht).

Hätten Sie gern als Bürgermeister weiter gemacht?

Nein! Ich war 69, es hat da wirklich gereicht. Und so manche Auseinandersetzung geht auch nicht spurlos an einem vorüber. Ich war reif für die Pension.

Wie machte sich Ihr Nachfolger Stefan Kolbe?

Er hat’s nicht leicht. Man darf nicht übersehen, dass diese neuen Kindergartengesetze die Gemeinden fürchterlich schwächen. Auf der einen Seite kommen ständig die Appelle: baut, baut, baut! Und auf der anderen Seite ist die Unterstützung staatlicherseits nicht gegeben. Das war in meiner Zeit schon so. Dass eine Gemeinde Folgelasten zu tragen hat, wurde damals schon ignoriert. Die 100 Euro Kindergartenzuschuss, die das bayerische Kabinett jetzt beschlossen hat, sind immerhin ein Anfang.

Der aktuelle Bürgermeisterkandidat der SPD kommt nicht aus Karlsfeld. Kann das trotzdem funktionieren?

Das kann funktionieren. Die Notwendigkeit, am Ort alles zu kennen, die ist nicht zwangsläufig, nein.

Gesetzt den Fall, Bernhard Goodwin wird neuer Bürgermeister: Welchen Ratschlag würden Sie ihm als Altbürgermeister als Erstes geben?

Er muss ein Bürgermeister aller Bürger sein. Ein Parteibuch gibt es nicht für einen Bürgermeister, der muss – klipp und klar – für alle zuständig sein. Und dieses Gefühl muss er auch vermitteln können.

Sie sind ja Nachbar des Prinzenparks. Wird das noch mal was mit der Bebauung dort drüben?

Es war ja ursprünglich geplant, dass das Areal nur aus einem Gewerbeteil bestehen soll. Von Betreutem Wohnen auf diesem Grundstück war nie die Rede gewesen. Dass da der Bebauungsplan geändert wurde für Erlbau, findet nicht meine Zustimmung. Es war als Gewerbegebiet geplant, in günstiger Lage, direkt an der S-Bahn. Und es war immer schon nicht einfach, in Karlsfeld geeignete Gewerbeflächen zu finden.

Sorgen Sie sich um die SPD?

Natürlich. Jeder, der Mitglied der SPD ist, muss sich um die SPD sorgen.

Weshalb?

Ich bin an sich nicht befugt, große Ratschläge zu erteilen. Was vor allem schief gelaufen ist, war die ganze Angelegenheit mit dem berühmten Hartz IV. Die SPD hat es beschlossen, aber sie stand nicht dazu. Statt dass man die Härten ausgebessert und repariert hätte, wie das bei jedem neuen Gesetz passiert, hat man das Gesetz misshandelt. Das war Unfug, das ging nicht. Haltung zu bewahren, ist immer das entscheidende Thema.

War es ein Fehler der Bundes-SPD, abermals eine Große Koalition einzugehen?

Die Partei hat damals gedacht, sie diene einer staatstragenden Lösung. Und viele Punkte, die die SPD wollte, sind auch durchgesetzt worden. Aber es wird von der Bevölkerung nicht honoriert, manches ist nicht mal bekannt.

An welches Beispiel denken Sie als Erstes?

Der Mindestlohn war äußerst wichtig für die Menschen. Es hat immer geheißen, dass der Mindestlohn die Wirtschaft umbringe. Aber man hat doch deutlich gesehen, dass das Unfug ist.

Klimawandel, Handelsstreitigkeiten, stärker werdender Nationalismus und viele andere Krisenherde weltweit. Dazu Europa-Skepsis und sogar Europa-Ablehnung? Wie optimistisch sind Sie?

Also, ich bin nicht pessimistisch. Aber man muss sich durchaus Sorgen machen, ohne Frage. Das Aufkommen der populistischen Parteien ist eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Weil diese Leute – der Fall Strache in Österreich hat es gezeigt – sich von unserem demokratischen Staatswesen innerlich völlig verabschiedet haben.

Es ist denkbar, dass nach der Kommunalwahl 2020 auch AfD-Mitglieder im Karlsfelder Gemeinderat sitzen werden. Wie soll man mit ihnen umgehen?

Wie soll man mit der AfD umgehen? Grundsätzlich streng mit Fakten arbeiten. Und diese Fakten auch konsequent von diesen Dampfplauderern verlangen. In der Kommunalpolitik ist es schwierig, sich dauerhaft mit Polemik durchzusetzen.

Wenn Sie zurückschauen: Welcher Politiker hat Sie am meisten inspiriert, wen haben Sie am meisten bewundert?

Als ich nach Karlsfeld kam, waren das die Bürgermeister Bruno Danzer und Erich Strobl. Und in der großen Politik Hans-Jochen Vogel und Helmut Schmidt. Ein Oskar Lafontaine sicher nicht!

Interview: Thomas Leichsenring