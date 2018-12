Der „Glöckner der Kapelle“ will noch keine Ruhe geben

Josef Seidenschwarz aus Oberndorf hat mit Familie und Freunden seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Oberndorf/Altomünster – Wenn man so einen schönen runden Geburtstag feiern konnte wie Josef Seidenschwarz nun seinen 80., dann ist man selbstverständlich für die Jahresabschlussfeier des Gemeinderats entschuldigt. Seidenschwarz’ ehemalige Ratskollegen, einschließlich Bürgermeister Anton Kerle, zeigten dafür entsprechend Verständnis und übermittelten dem Jubilar die besten Glückwünsche.

30 Jahre lang war Seidenschwarz für die Freien Wähler im Gemeinderat vertreten, sechs Jahre noch in der ehemaligen Gemeinde Oberzeitlbach und schließlich 24 Jahre in der Großgemeinde Altomünster. Doch die Lokalpolitik war nicht das einzige Ehrenamt des Bürgermedaillen-Trägers: 24 Jahre lang war er Vorstand der Feuerwehr, wofür er zum Ehrenvorstand ernannt wurde. Reges Mitglied ist er nach wie vor beim Kriegerverein. Kein Wunder, dass er alle Mühe hatte, seine Ämter, seinen Beruf als Kranfahrer, die Landwirtschaft und seine geliebte Familie unter einen Hut zu bringen.

Ein ganz besonderes Anliegen war Josef Seidenschwarz zudem stets die Instandsetzung und der Erhalt der Marienkapelle in Oberndorf. Bei der Renovierung legte – angeführt von ihm – das ganze Dorf Hand an; zudem setzte er durch, dass die Straße vor der Kapelle etwas abgerückt wurde. „Heute ist er der Glöckner der Kapelle“, erzählen die beiden Töchter Thea und Renate, die stolz sind auf ihren Vater, der so viel geschafft hat und heute noch unermüdlich um Haus und Hof besorgt ist.

Auch wenn er seine Landwirtschaft aus Altersgründen vor einigen Jahren aufgegeben hat, will der 80-Jährige seine Hände längst nicht in den Schoß legen. So geht er zum einen immer noch gerne und regelmäßig ins Holz, zum anderen fährt er noch gern mit dem Radl oder geht mit den Enkeln zum Wandern. Und keinesfalls auslassen möchte er auch die regelmäßigen Schafkopfspiele, die er in Altomünster und Zeitlbach pflegt und die viel Geselligkeit mitbringen!

Eine ganz enge Verbindung pflegt Josef Seidenschwarz zu seiner Familie. Auch wenn er seine Frau Resi nur kurz nach ihrer Goldenen Hochzeit zu Grabe tragen musste, verbringt er gern Zeit mit den Kindern und den vier Enkeln. Entsprechend groß war die Freude über sein Geburtstagsgeschenk: ein Gutschein für eine gemeinsame Familien-Bergtour! GISELA HUBER