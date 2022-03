120 Hektar für Sonnenenergie in Altomünster

Diese Fläche oberhalb des Gebüschstreifens auf der rechten Seiten der Staatsstraße wurde für eine Fotovoltaikanlage abgelehnt. © Gisela Huber

Die Altomünsterer Gemeinderäte haben Flächen für Freiflächenfotovoltaikanlagen festgelegt. Nicht überall gab es übereinstimmende Meinungen.

Altomünster – 74 Hektar beträgt der Umfang an Flächen, auf denen Freiflächenfotovoltaikanlagen bereits genehmigt, aufgebaut oder demnächst genehmigt werden sollen. In der jüngsten Gemeinderatsitzung in Altomünster kamen indes noch weitere acht Anträge in einer Größenordnung von 46,5 Hektar hinzu.

Bei einem positiven Entscheid des Gremiums für alle Flächen käme die Marktgemeinde somit auf 120 Hektar. Das sind 30 Hektar weniger als die Maximalfläche von 150 Hektar oder zwei Prozent des Gemeindeareals, die sich der Gemeinderat im Kriterienkatalog für Freiflächenfotovoltaikanlagen selbst als Marke gesetzt hat. Sieben Anträge gingen nach längerer Diskussion aber nur ins Prüfungsverfahren mithilfe des Kriterienkatalogs, der im vergangenen Herbst beschlossen worden war.

Bei einer Fläche mit 0,92 Hektar nördlich von Wollomoos sah das Gremium teils gravierende Bedenken. Dort würde schon wegen des zehn Meter breiten Eingrünungsstreifens nicht viel übrig bleiben, wie Marianne Kerle (CSU) aus der Bewertung der Verwaltung herauslas. „Ob das wirtschaftlich ist oder nicht, ist nicht unser Thema“, wandte Gemeinderätin Martina Englmann (CSU) jedoch ein.

Zum anderen handelt es sich dabei um eine Fläche neben der Staatsstraße 2047, so dass dritter Bürgermeister Josef Riedlberger (CSU) vermutete, dass das notwendige Blendgutachten den Antrag wohl schon scheitern lasse.

„Aus meiner Sicht ist das Grundstück ungeeignet“, erklärte Bürgermeister Michael Reiter, zumal es teilweise auf einer Kuppe liegt, wie Georg Huber (CSU) anmerkte. Der Gemeindechef hielt es für ein Zeichen der Fairness, einem Antragsteller nicht „unnötig Hoffnung zu suggerieren“, dass sein Antrag genehmigt wird.

Der Knackpunkt ist nämlich, dass jedes befürwortete Vorhaben anschließend vom Landschaftsbüro Brugger anhand des Kriterienkatalogs überprüft wird. Die Kosten dafür werden dem jeweiligen Antragsteller in Rechnung gestellt.

Einige Gemeinderäte waren der Meinung, man solle keinen Antrag von vornherein scheitern lassen. „Aber wenn wir alles durchwinken, brauchen wir uns ja gar nicht weiter damit zu befassen und können uns jetzt jede Diskussion sparen“, fand Stefan Gailer (FWG).

Am Ende sprach sich eine Mehrheit von 14 zu sechs Stimmen dafür aus, das Projekt nördlich von Wollomoos abzulehnen und nicht in das Prüfverfahren zu geben.

Fünf Anträge gingen einstimmig durch in die nächste Stufe der landschaftsplanerischen Voreinschätzung: nördlich von Oberndorf, westlich von Kiemertshofen, nordöstlich von Deutenhofen, nordwestlich von Deutenhofen und südlich von Deutenhofen.

Gegen einen Standort nordöstlich von Wollomoos votierte Marianne Kerle, Sebastian Huber und Elisabeth Glas (beide FWG) sprachen sich gegen einen Standort südwestlich von Hohenzell aus.