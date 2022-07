300 Jahre alter Bau bereit für neue Erlebnisse - renoviertes Haus an der Schultreppe 4 eingeweiht

Bei einer feierlichen Einweihung mit Segnung konnten Besucher die neuen Räume im alten Schulhaus besichtigen. Es ist ein Schmuckstück, das mit Leben erfüllt sein will! Stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki © gh

Neu renoviertes Haus an der Schultreppe 4 in Altomünster wird offiziell eingeweiht

Altomünster – Das über 300 Jahre alte, neu renovierte Schulhaus an der Schultreppe 4 hat seinen Segen erhalten und wurde endlich im Rahmen einer kleinen Feier offiziell seiner Bestimmung übergeben.

„Unsere Anstrengungen haben sich gelohnt“, behauptete Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter in seinem kurzen Rückblick auf die Geschehnisse der vergangenen neun Jahre, in denen die Renovierung angeleiert und betrieben wurde.

Der Gemeinderat unter Konrad Wagner war zwar der Meinung, dass die alte Schule erhalten werden soll, doch die Kosten mit 1,9 Millionen Euro erschienen vielen zu hoch. Deshalb wurde immer wieder am Gesamtkonzept gefeilt.

Unter dem ehemaligen Bürgermeister Anton Kerle fiel dann endgültig der Startschuss. Es hatte sich eine Arbeitsgruppe vom Gemeinderat gebildet, die unterstützend die Vorgehensweise des Umbaus begleiten sollte. Denn fest stand auf jeden Fall, dass aus dem „Schandfleck“ im Obermarkt ein Schmuckstück für die Nachwelt entstehen soll, erinnert sich Bürgermeister Michael Reiter und urteilte: „Heute sehen wir, dass uns das gelungen ist.“ Die Kosten sind allerdings mittlerweile 3,5 Millionen Euro gestiegen. Von der Städtebauförderung der Regierung in Oberbayern gab es 2,2 Millionen Euro für das Projekt. Besonders dankte Reiter in diesem Zusammenhang seinen Rathausleiter Christian Richter, „der in aufopfernder Weise immer geschaut hat, wie er noch Mittel optimieren oder ausschöpfen kann“. Zudem dankte Bürgermeister auch Stefan Heine vom Bauamt, „der fast eine zeitlang hier auf der Baustelle gewohnt hat“, sagte Reiter und lachte.

Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki ging auf die Inschrift von 1826 über der Haustür ein: „Das Kostbarste einer Gemeinde ist eine wohlerzogene Jugend“, die heute wohl anders formuliert würde etwa mit „die Kinder und Jugendlichen sind die Zukunft jeder Gemeinde“. Sie fand es erstaunlich, was aus dem alten Gebäude geworden ist mit viel handwerklichem Geschick und guten Ideen. „Es ist ein Schmuckstück, das mit Leben erfüllt sein will“ betonte sie und wünschte viel Kinderlachen im Haus und ebenso viel Kreativität bei den vielfältigen Angeboten der Volkshochschule.

Im Rundgang konnten die Gäste sehen, dass Kinder und Volkshochschule das Haus mit Leben erfüllen werden. Denn im Untergeschoss ist in hellen Räumen eine Gruppe vom Kindergarten „Kleine Strolche“ untergebracht. Es ist fast eine Wiederholung, denn vor knapp 50 Jahren war hier schon einmal eine Kindergartengruppe mit den Erzieherinnen Margret Schury und Gabi Czepera beherbergt, als der alte Kindergarten (im jetzigen Museum) zu klein wurde und die danebenstehende Schule noch Schule war, bis der Neubau am Faberweg fertig wurde. Anschließend wurde der Raum der Jugendarbeit überlassen und diente bis zu deren Umzug ins Bahnhofsgebäude als Jugendzentrum.

Das Obergeschoss des Hauses steht jetzt der Volkshochschule zur Verfügung. Im vorderen Raum sind wie bisher die „kleinen Mäuse“ untergebracht, eine Vorkindergartengruppe, die zweimal wöchentlich hier spielen und erste Sozialkontakte knüpfen darf. Daneben gibt es einen kleinen Saal für Kurse.

Für positive Überraschung sorgte beim Rundgang das Dachgeschoss mit den offenen Balken, das man sich gut für Lesungen oder Ähnliches vorstellen kann. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar, denn im neuen, modernen Anbau wurde nicht nur ein großzügiges, helles Treppenhaus errichtet, sondern auch ein Lift eingebaut, der alle Etagen erreicht. Gemeinderat Manfred (Charly) Keller probierte alles mit seinem Rollstuhl aus und war zufrieden.

Für Bezirkstagspräsident Josef Mederer war dieser Bereich auch ein Stück Heimat in seiner Jugend, die er hier mit der BRK-Gruppe erlebt hat und selbst viele Jahre der Vorsitzende war.

Die älteren Besucher erinnerten sich noch daran, dass sie im Untergeschoss noch ein oder zwei Jahre zur Schule gegangen sind, als nach der Eingemeindung, das Schulhaus zu klein wurde und der Neubau noch nicht fertig war. Es gab viele Geschichten, die sich die Besucher erzählten und die ausgestellten Bilder zeigten die Baugeschichte des über 300 Jahre alten Hauses. Alle waren sich einig, dass es schade gewesen wäre, wenn das Haus abgerissen worden wäre.

Gisela Huber