43 Jahre mit den „Kleinen Strolchen“ - Monika Renner geht in den Ruhestand

Inmitten „ihrer“ Kinder: Monika Renner geht am heutigen Donnerstag offiziell in den Ruhestand. © sas

Wenn Monika Renner offiziell am heutigen Donnerstag in Ruhestand geht, dann hat sie 43 Jahre im Altomünsterer Kindergarten „Kleine Strolche“ hinter sich. Ein Abschied mit etwas Wehmut, aber auch viel Vorfreude.

Altomünster – Sie selbst hat nie einen Kindergarten besucht. „Es gab bei uns damals keinen“, sagt Monika Renner, die 1956 im Krankenhaus Altomünster geboren wurde und im Pfarrhof von Hohenzell aufgewachsen ist. Sie habe eine solche Betreuungseinrichtung aber auch nie vermisst. Denn im riesigen Garten des Pfarrhofs seien immer jede Menge Kinder zum Spielen gekommen. Das habe die Mutter stets erlaubt. „Ich habe meine Kindheit so genossen“, schwärmt Monika Renner noch heute.

Jahre später wiederum konnte sie sich ein Leben ohne Kindergarten nicht mehr vorstellen. Nach der Schule besuchte sie drei Jahre lang die Fachakademie für Sozialpädagogik „Maria Stern“ in Augsburg und absolvierte ein Berufspraktikum in einem neuen Kindergarten in Fuchsthal, wo sie sofort die Leitung einer Gruppe übernehmen durfte. 1979 hat es die nun fast 66-Jährige wieder nach Altomünster gezogen. „Ich wollte meine Familie in der Nähe haben.“ Der Anfang im Kindergarten „Kleine Strolche“ in der Schultreppe 3 war gemacht. Als die damalige Leiterin Ilse Richter in Pension ging, übernahm Monika Renner die Leitung des dreigruppigen Kindergartens, damals der einzige im Hauptort. Nur noch in Oberzeitlbach gab es einen Kindergarten. Später kamen die Einrichtungen in Pipinsried und Wollomoos sowie der Kindergarten „Regenbogen“ am Brechfeld in Altomünster dazu. Seit Herbst 2021 ist eine vierte Gruppe, die „Igel“, im restaurierten Haus Schultreppe 4 gegenüber untergebracht. Darüber sei man bei den Kleinen Strolchen sehr froh, so Monika Renner, denn für die Gruppe „Kleine Mäuse“ der Vhs habe man schon den Turnraum hergeben müssen. Jetzt sei wieder Platz.

Im Großen und Ganzen sei das Kindergarten-Leben sehr unspektakulär gewesen. Doch an eine im wahrsten Sinne des Wortes brenzlige Situation erinnert sich Monika Renner noch ganz genau – auch wenn die Jahre her ist. Im Gebäude, das sich an den Kindergarten anschließt und lange bevor es 1997 zum Museum Altomünster wurde, habe es eines Tages in der Wohnung im Dachgeschoss gebrannt. „Da war helle Aufregung“, ist ihr im Gedächtnis. Der Kindergarten musste evakuiert werden, und die Eltern holten ganz aufgeregt ihre Sprösslinge ab.

Mit den Eltern ist die Erzieherin meist gut ausgekommen. Freilich dürfe man manchmal nicht zimperlich sein und einfach auch verstehen, dass die Eltern heutzutage arg im Stress seien. Aber sie habe geholfen und unterstützt, wo es nur ging. Und es kommt ja auch immer auf den Ton bei einem selber an, stellt Monika Renner klar. Manche von ihnen hatten selbst früher die Kleinen Strolche besucht. „Das ist natürlich ein sehr herzliches Verhältnis, wenn man die als Vater oder Mutter wiedersieht. Ich hab dann immer nach Ähnlichkeiten bei deren Kindern gesucht“, lacht Monika Renner. Besonders freue sie sich immer, wenn sich die damaligen „Schutzbefohlenen“ gut entwickelt und schöne Berufe haben. „Die dürfen mich auch weiterhin duzen“, so Monika Renner. Allerdings habe sie immer Wert auf die Anrede „Frau Renner“ gelegt. „Das Du war selbstverständlich. Aber ich wollte nicht Tante Monika oder Fräulein sein.“

Mit großer Begeisterung habe sie zudem in die jeweiligen Freundebücher der Buben und Mädchen geschrieben, erzählt die Altomünsterin, die aber seit einigen Jahren ein Haus bei Schiltberg gemietet hat – mit einem 600 Quadratmeter großen Garten. Neben dem Sport liebe sie Gartenarbeit, die sie sich jetzt besser einteilen kann. Außerdem will die Neu-Ruheständlerin Zeit verbringen mit der Familie und – falls erforderlich und gewünscht – ihre zweijährige Großnichte betreuen, wenn ihre Nichte wieder arbeiten gehen will.

Apropos Arbeit: Monika Renner kann ihren Beruf nur weiterempfehlen. „Er ist wahnsinnig abwechslungsreich und man kann so viel selbst gestalten“, wirbt sie auch mal um männliche Nachwuchskräfte. Immer mal wieder seien junge Männer im Praktikum da gewesen, aber letztendlich sei keiner geblieben. Bei dem Gehalt könne man ja auch keine Familie ernähren. „Da muss die Politik einfach mehr tun.“ Gleichzeitig betont sie aber, dass die Gemeinde Altomünster sich sehr darum kümmere, dass es immer Nachwuchskräfte gebe.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht sie in den Ruhestand. Denn sie habe immer sehr gern im Kindergarten gearbeitet. „Wir haben uns alle immer sehr gut verstanden“, sagt Monika Renner. Anfang Mai wird sie verabschiedet. Ihr Nachfolgerin ist Susanne Schallenberger.