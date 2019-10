Eine Zeit, in der sich die Welt geöffnet hat

Es war eine Zeit der Neuorientierung - und eine Zeit des Verdrängens: Im Klostermuseum Altomünster ist die Wanderausstellung „50er Jahre im Landkreis Dachau“ eröffnet worden.

Altomünster– Es ist die letzte Station im Landkreis Dachau: Die Wanderausstellung „50er Jahre im Landkreis Dachau – Wirtschaftswunder und Verdrängung“ der Geschichtswerkstatt Dachau ist derzeit in Altomünster zu sehen.

Zur Eröffnung dieser Schau, die bis zum 20. Oktober im Klostermuseum zu sehen ist, begrüßte Museumsleiter Wilhelm Liebhart viele Besucher und Ehrengäste. Schirmherr ist Landrat Stefan Löwl. Er habe die 50er Jahre natürlich nicht erlebt, die Ausstellung jedoch habe ihm diese Zeit sehr nahe gebracht. Das Besondere der Ausstellung sei, dass die Geschichtswerkstatt nicht nur eine Vielzahl von Daten parat halte, sondern aus dem Leben der Menschen erzählt, die damals im Landkreis zuhause waren.

Diese Erlebnisse, Geschichten und Lebenserfahrungen sind in einem Buch festgehalten worden. Interessierte können das Werk kaufen.

„Es war eine Zeit, in der sich die Welt etwas geöffnet hat“, betonte Löwl. „Und es war eine Zeit, in der die Menschen endlich wieder nach vorne geschaut haben mit all den gesellschaftlichen Herausforderungen.“

Der Vorsitzende des Dachauer Forums, Anton Jais, unter dessen Federführung die Ausstellung entstanden ist, brachte das Wirtschaftswunder zur Sprache, bei dem eine Sechs-Tage-Woche mit 49 Arbeitsstunden zum Alltag gehörten. Er erinnerte an die Abschaffung der Lebensmittelmarken und den Kauf der ersten Luxusartikel wie Waschmaschine, Kühlschrank oder Auto.

„Ich bin begeistert von dem, was Altomünster zu dieser Ausstellung alles auf die Beine gestellt hat“, erklärte die Projektleiterin der Geschichtswerkstatt, Dr. Annegret Braun. Denn die Schau wurde bestückt mit vielen Exponaten, vom Möbelstück bis zu original Waschmittelkartons. Dies mache die Ausstellung so lebendig.

Der Rückblick auf die Nachkriegsjahre klammert auch nicht aus, wie sehr der Nationalsozialismus und seine schrecklichen Auswirkungen damals verdrängt worden sind. Die 50er Jahre waren aber auch eine Zeit des Wandels in der Berufswahl, der Technisierung der Landwirtschaft und der ersten Urlaubsreisen, die meist nach Italien führten. Kinos machten auf, die Jugendkultur mit Tanz, Rock’n Roll und vielem mehr veränderte sich.

Annegret Braun bedankte sich bei all den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die zwei Jahre lang die 50er Jahre im Landkreis erforscht hatten – dafür gab es viel Applaus von den Gästen.

Für die Museumsvizechefin Karin Alzinger war die Vorbereitung zur Ausstellung ein großes Erlebnis gewesen – mit vielen Zweifeln, ob genug Ausstellungswürdiges zusammen kommen würde. „Aber zum Schluss war ich froh, dass wir einen so großen Ausstellungsraum haben, denn von allen Seiten wurden wir von Leihgebern unterstützt.“ Besonders wollte sie Rosmarie Henkel und Hildegard Mair erwähnen, die sich sehr in diese Aufgabe hineingekniet haben.

Auch dafür gab es viel Beifall, ebenso wie für die Musikbegleitung. Eva Kausch und Florian Ewald boten passende Melodien und Liedern der 50er Jahre, was sogar Wilhelm Liebhart dazu ermunterte, mitzusingen – sehr zur Freude der Gäste. Zu hören waren zum Beispiel Evergreens wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“ und „Love me Tender“. GISELA HUBER