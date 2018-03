72-jährige Beifahrerin im Krankenhaus gestorben

Nach dem schweren Unfall bei Altomünster

Die 72-jährige Ehefrau des Mercedes A-Klasse-Fahrers, die am vergangenen Samstag bei dem Unfall bei Altomünster schwerst verletzt wurde, ist am Montagnachmittag in einem Münchner Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei gestern mitteilte, wird eine Obduktion durchgeführt.