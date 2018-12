Fahranfängerin gerät auf Gegenfahrbahn: Mann aus dem Leben gerissen - Kleinkind (1) im kritischen Zustand

An Heiligabend ist es bei Aichach zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Frau aus Altomünster saß am Steuer.

Aichach/Altomünster - Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin aus Altomünster fuhr mit ihrem Mini Cooper von Xyger kommend in Richtung Aichach und kam aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Dabei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Ford Fiesta. Dessen 68-Jähriger Fahrer aus Großpösna starb noch an der Unfallstelle.

Neffe (1) schwebt weiter in Lebensgefahr

Die Unfallverursacherin wurde infolge ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Zentralklinikum Augsburg geflogen. Ihr einjähriger Neffe, der sich mit im Unfallwagen befand, musste nach erfolgreicher Reanimation mit einem zweiten Rettungshubschrauber ebenfalls ins Zentralklinikum Augsburg geflogen werden. Das Kind schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

18-Jährige ebenfalls schwer verletzt in Klinik

Die 18-jährige Fahrerin erlitt mehrere Frakturen und ist mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Staatsstraße 2047 war während der Unfallaufnahme für insgesamt fünf Stunden gesperrt. Die Jour-Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Augsburg befand sich mit an der Unfallstelle. Neben den Rettungsdiensten, RTW, NAW und Rettungshubschrauber, waren die Feuerwehren Aichach und Klingen im Einsatz.

