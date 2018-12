Fahranfängerin gerät auf Gegenfahrbahn: Mann aus dem Leben gerissen - Kleinkind (1) im kritischen Zustand

Schreckliche Bilder an Heiliabend: der zerstörte Mini einer 18-Jährigen aus Altomünster.

Tragischer Unfall an Heiligabend

Eine 18-Jährige aus Altomünster hat an Heiligabend bei Klingen im Landkreis Aichach einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Die junge Frau war frontal in den Golf eines 68-Jährigen gekracht, der Mann starb noch an der Unfallstelle.