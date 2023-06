Altochor heimst bei Sängerwettbewerb im Salzburger Land Trophäe ein

Der Altochor trat mit 26 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Kirchenmusiker Franz Seitz-Götz (vorne) beim Chorfestival in St. Michael auf. © Michael Schmidberger

Der Altochor reiste mit 26 Sängern zum zweitägiges Festival im Salzburger Land und kam mit einer Trophäe im Gepäck wieder heim.

Altomünster/Aichach – Mit einer Trophäe im Gepäck, einer großen Portion Anerkennung und vielen schönen Erinnerungen kehrte der Altochor vom Internationalen Chorfestival im Salzburger Land zurück. Der Altomünsterer Chorleiter und Organisator Franz Seitz-Götz lobte sein Ensemble: „Eure Leistung war hervorragend.“

Die Marktgemeinde St. Michael im Salzburger Lungau hat sich längst zur Top-Adresse für die leistungsstarken Chöre des österreichisch-süddeutschen Raumes entwickelt. Heuer fand bereits das 16. Festival „Feuer und Stimme“ statt. Unter den 34 mitwirkenden Chören waren naturgemäß die österreichischen Bundesländer am stärksten vertreten. Sechs Chöre kamen aus Deutschland, einer aus Kalifornien.

Der Altochor Altomünster ist seit dem Beitritt der Chorsänger aus den Aichacher Stadtteilen Klingen und Mauerbach wieder zu einem achtbaren Klangkörper geworden. An der zweitägigen Busfahrt nach St. Michael beteiligten sich 40 Reisende, darunter 26 Sängerinnen und Sänger.

Andacht und Wanderung für den Altochor vor dem Gesangswettbewerb

Die Anreise führte am vergangenen Samstagmorgen zunächst über das eigentliche Ziel hinaus zum Katschberg. An der Marienkapelle auf 1850 Metern Höhe stand eine ökumenische Andacht auf dem Programm. Sie wurde gemeinsam mit anderen Chören gestaltet. Zu Fuß wanderte man anschließend auf der Rodelbahn Katschberg talwärts und zurück in den Salzburger Lungau. Beim Mittagessen in den Sälen des Gasthofes Bacher unterhielten sich die versammelten Chöre gegenseitig mit weiteren Gesangsdarbietungen.

Am Abend wurde es ernst. Die öffentlichen Chorkonzerte des Festivals fanden an vier Schauplätzen statt. Im Erweiterungsbau der Pfarrkirche Unternberg traten neben dem Altochor zwei gemischte Chöre und ein Männerquartett aus Salzburg sowie der Frauenchor vox female aus Augsburg auf. Die Anzahl der Stücke war vorgegeben.

Mit einer Mischung aus Tradition und Moderne zur Trophäe

Franz Seitz-Götz und der Altochor hatten sich für eine Mischung aus Tradition und Moderne entschieden. Jeder Beitrag bekam Applaus, die Chorsätze „Herr deine Güte“ und „Dahoam“ ebenso wie die Popsongs „You raise me up“ und „Have a nice day“. Bei der Instrumentalbegleitung wurde Seitz-Götz von Bernhard Kipfelsberger am Schlagwerk unterstützt.

Stellvertretend für den Altochor nahmen Christa Wackerl und Vorsitzender Michael Eggendinger (re.) die Trophäe „Feuer und Stimme“ entgegen. Überreicht wurde sie durch Josef Grießner (li.) vom Tourismusverband Salzburger Lungau. © Michael Schmidberger

Zum Abschluss überreichte Josef Grießner vom Tourismusverband Salzburger Lungau allen fünf Chören die Trophäe „Feuer und Stimme“. Für den Altochor nahmen diese die dienstälteste Sängerin Christa Wackerl und Vorsitzender Michael Eggendinger entgegen. Zurück im Hotel zog Franz Seitz-Götz Bilanz: „Danke für eure Leistung, die war hervorragend. Ich bin sehr zufrieden.“

Festumzug, Rundgang und Offenes Singen zum Abschluss

Als letzte Höhepunkte standen am Sonntagvormittag der Festumzug aller teilnehmenden Chöre und einheimischen Brauchtumsvereine durch den Markt in der Programmfolge, ferner der Festakt auf dem zentralen Platz vor der Pfarrkirche. Reden und Blasmusik von zwei Kapellen wechselten sich ab. Das große Finale bildete die gemeinsam und stimmgewaltig gesungene Landeshymne „Mei Hoamat, mei Salzburg“.

Das Mittagessen wurde im Ortszentrum eingenommen, und auch für einen kurzen Rundgang oder ein Verweilen beim offenen Singen auf den Plätzen reichte es noch. „Schön war’s“, lauteten einstimmig die Kommentare auf der Heimfahrt.

Lieder fürs Gemüt im Reisebus

Zu den Gradmessern des gelungenen Chorausfluges zählte insbesondere auch die gute Stimmung auf der mehr als vierstündigen Heimfahrt. Ein Bordservice tischte Brotzeit auf und servierte Getränke. Heitere Lieder wurden gesungen und solche fürs Gemüt. Der Chor freut sich heute schon auf eine Einladung nächstes Jahr zum Chorfestival nach St. Michael im Salzburger Land. dn