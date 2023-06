Verletzte und ein Trümmerfeld

Zwei Autofahrer verursachten einen schweren Unfall © IMAGO / U. J. Alexander

Ein folgenreicher Unfall ereignete sich am Samstag gegen 19.45 Uhr in Altomünster. So war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer auf der Stumpfenbacher Straße viel zu schnell unterwegs. Als ein Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Stumpfenbacher Straße ausfahren wollte, krachte es. Ein Wagen wurde durch die Luft katapultiert und durchschlug einen Baum.

Beide Unfallbeteiligten (27 und 48) sowie eine Mitfahrerin wurden verletzt, zum Teil schwer, sodass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Zudem entstand ein massiver Schaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Autofahrer aus Altomünster alkoholisiert waren. Den herbeigerufenen Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Altomünster bot sich ein Trümmerfeld. Der Unfall war direkt vor ihrem Gerätehaus passiert. Zusammen mit dem Helfer vor Ort, der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes aus Altomünster, versorgten die Feuerwehrleute die Verletzten und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe der Unfallwagen, darunter ein E-Auto. dn