„Beim Fesiger“ geht es voran

Tag des offenen Denkmals

Es ist viel passiert in dem alten Bauernhaus „Beim Fesiger“ an der Pipinsrieder Straße in Altomünster. Davon konnten sich die Besucher am Tag des offenen Denkmals überzeugen. Für den Hausbesitzer Dr. Andreas Hänel ist es nicht das erste denkmalgeschützte Gebäude, dem er wieder neues Leben einhaucht.