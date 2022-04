Auto prallt gegen Häuserwand - Fahrerin verletzt

Teilen

In Altomünster musste der Rettungsdienst eine Verletzte ins Krankenhaus bringen. © dpa

In Altomünster hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Eine 79-jährige Dame prallte beim Ausparken gegen eine Hauswand eines Ladengeschäfts und verletzte sich.

Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Altomünster hat am Montag gegen 11.15 Uhr mit ihrem BMW in der Bahnhofstraße aus einem Parkplatz vor dem Maierbräu rückwärts ausparken wollen. Dabei beschleunigte sie aber unabsichtlich so stark, dass sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor und mit dem Fahrzeugheck bei einem Ladengeschäft an die Hauswand prallte.

Durch den Aufprall wurde die Fahrerin mittelschwer verletzt und musste anschließend vom Rettungsdienst in das Klinikum Dachau gebracht werden. Bei ihrem BMW wurde das Heck komplett eingedrückt, am betroffenen Gebäude wurden Risse im Mauerwerk festgestellt. Ein Sachverständiger muss nun die Statik prüfen. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Der Schaden am Gebäude wurde noch nicht beziffert. pid

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.