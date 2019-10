In Altomünster im Landkreis Dachau ist am Freitagabend ein Pferdestall komplett abgebrannt. Die Pferde hatten Glück und konnten gerade noch rechtzeitig gerettet werden.

Update von 23.02 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, konnten die vermissten Pferde mittlerweile gefunden und wieder eingefangen werden.

Erstmeldung: Pferdestall brennt komplett ab - Tiere konnten gerade noch rechtzeitig gerettet werden

Altomünster - Zu einem Großeinsatz in Altomünster rückten am Freitagabend die Rettungskräfte aus. Kurz vor 20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Brand eines Pferdestalls auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Stall brannte laut Mitteilung der Polizei komplett ab. Auch eine direkt daran angrenzende Reithalle wurde demnach in Mitleidenschaft gezogen.

Die im Stall untergebrachten Pferde hatten Glück: Sie konnten von den Besitzern noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Keines der zehn Tiere wurde verletzt. Allerdings werden laut Polizeiangaben noch nach zwei bis drei Pferden gesucht. Sie dürften sich in der näheren Umgebung aufhalten, konnten jedoch noch nicht gefunden werden. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Nach aktuellem Stand wurden keine Menschen verletzt.

+ Der ausgebrannte Pferdestall. © THW Dachau

Stall brennt in Altomünster komplett ab - Polizei ermittelt

Die Höhe des Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt, könnte allerdings mehrere hunderttausend Euro tragen. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Fürstenfeldbruck hat noch am Abend die ersten Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

