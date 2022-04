Bürgerversammlung in Altomünster: Es ging um Parkplätze, Friedhofsgebühr und Windkraft

Ein alltägliches Bild: Die Kirchenstraße in Altomünster ist dicht beparkt. © gh

Die jüngste Bürgerversammlung für den Hauptort Altomünster war schlecht besucht. Die Fragerunde gestaltete sich dennoch lebhaft.

Altomünster – Einige Gemeinderäte, aber nur rund 20 Besucher und damit beschämend wenige nahmen an der Bürgerversammlung für den Hauptort Altomünster im Gasthof Maierbräu teil. Doch die Wenigen zeigten sich umso interessierter.

Josefine Neumaier machte nach dem Bericht des Bürgermeisters den Anfang der doch intensiven Fragerunde. Sie beschwerte sich bitter über die Parksituation in der Kirchenstraße. „Das ist eine Katastrophe“, sagte die Anwohnerin und forderte – wie am Marktplatz – Schilder für eine Kurzparkzone. Bürgermeister Michael Reiter gab ihr in der Sache recht, zeigte aber das Dilemma auf: Man könne nicht überall Schilder aufstellen, an die sich die wenigsten hielten. „Aber ich bin völlig dabei: So parkt man nicht“, betonte Reiter auch. Man könne die Anwohner leider ebenso wenig dazu verpflichten, ihre Garagen zu nutzen. Neumaier glaubt jedoch, dass nicht nur die Anwohner die Straße verstellen, sondern auch Leute, die nur einkaufen gehen. „Und der Parkplatz am Bahnhof ist leer“, stellte sie fest.

Einer der eifrigsten Frager war Georg Huber senior, seines Zeichens auch früherer Gemeinderat. Er griff die Kosten für die Schultreppe 4 auf, die der Gemeindechef mit 3,6 Millionen Euro beziffert hatte, und fragte nach, ob das Geld dann nicht mehr gereicht habe, „dass man das eine Eck zum Eingang des Pistolenschießstands nicht mehr verputzen konnte“? Michael Reiter konnte Huber allerdings beruhigen: „Da wurde Murks gemacht und es gab Reklamationen. Es wird neu gemalert.“

Bürgermeister und Bürger einig: Es braucht Windkraft

Für problematisch hielt Huber zudem die neuen Friedhofsgebühren. „Was, wenn einer bereits für 25 Jahre bezahlt hat?“ Auch für etwaige Restlaufzeiten gelte die neue Satzung, um die die Kommune im übrigen nicht drumherum gekommen sei. „Wir waren nicht scharf auf eine Neu-Kalkulation. Aber es gibt rechtliche Vorgaben“, so Michael Reiter. Das Einzige, was wir entscheiden konnten, war die Unterdeckung mit nur 40 Prozent, die der Grabnehmer zu tragen habe.

Tanja Lademann von Plan A fand es „unmöglich, wie die bayerische Staatsregierung mit der 10H-Regel aus der Windkraft ausgestiegen ist. Wenn sich die Kommunen jetzt nicht stark machen, wird in dem Bereich nichts weiter passieren“, lautete ihr Appell. Bürgermeister Reiter zeigte sich sicher, dass sich diese Regel nicht halten lasse. Er sprach sich im übrigen eindeutig für Windkraft aus. „Aber das größte Problem hierbei sind die Naturschützer“, erklärte Reiter auch. Es gebe Organisationen, die landesweit unterwegs seien, um Windkraft zu stoppen. Auf Altomünster heruntergebrochen, wurden bereits mögliche Standorte im Altowald anvisiert. Reiter betonte, er könne sich auch ein Bürgerwindrad vorstellen. „Aber die Gegebenheiten sind momentan nicht so, dass man das leicht durchbringt.“

Georg Huber wollte in einem weiteren Redebeitrag wissen, wie die Gemeinde den Steuereinbruch durch Corona und die gestiegenen Materialkosten auffangen wolle beim Bau der geplanten Senioren-Tagesstätte am Brechfeld. „Da haben wir durchaus Bauchweh. Aber wir können nicht sagen, wir machen jetzt nichts mehr“, stellte Bürgermeister Reiter klar. Deswegen habe man sich dafür entschieden, gleich zu verdichten und aufzustocken für bezahlbaren Wohnraum. Dann sei der Platz gut genutzt, zumal ihm die Wohnraumsituation in Altomünster große Sorgen bereite. „Ich sehe die Kommune hier in der Verantwortung, etwas zu tun, auch wenn wir schauen müssen, was wir uns leisten können“, erklärte Michael Reiter. Das kleine Zuckerl: Bezahlbarer Wohnraum werde immerhin mit 30 Prozent gefördert.

Lob erntete die Verwaltung von Tanja Lademann für das Ratsinformationssystem und für ISEK, mit dem die Gemeinde „Zukunft gestalten will“. Dafür, so Michael Reiter, werde es einen Fahrplan geben, wie die einzelnen Punkte nach außen kommuniziert werden. Sabine Schäfer

