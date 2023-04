Altomünster bekommt nach 20 Jahren wieder ein Birgittenspiel

Hat große Pläne für das Birgittenjahr: Wolfgang Henkel (stehend) berichtet der Versammlung von den Theaterprojekten. © gh

Die Altomünsterer dürfen sich freuen: Im Juli wird in ihrem Ort wieder ein Birgittenspiel aufgeführt. Der bekannte Theaterexperte Claudius Wiedemann hat dem alten Stück ein bisschen frischen Wind eingehaucht.

Altomünster ‒ Nach der langen Zeit ohne Aufführungen brennen die Theaterleute von Altomünster wieder für ihren Verein. So zumindest konnte man die gut besuchte Jahresversammlung deuten, zu der Vorsitzender Alto Oswald die Mitglieder, aber auch den Ehrengast und Theaterfachmann, Claudius Wiedemann, herzlich begrüßen konnte. Es kam nicht von ungefähr, dass der Augsburger Regisseur und Theaterspieler wieder nach Altomünster gekommen war.

Er hatte schließlich 2003 schon das moderne Birgittenspiel – „Birgitta am Scheideweg“ für die Altomünsterer geschrieben, das damals im Kapplerbräusaal uraufgeführt wurde.

Nun hatte der Altomünsterer Regisseur Wolfgang Henkel erneut mit Wiedemann Kontakt aufgenommen, mit der Bitte, das Stück für das diesjährige Birgittenfest zu überarbeiten. „Ich hab es nun nach 20 Jahren wieder gelesen, die Sprache leicht auf das Mittelalter angepasst und vor allem, das aus dem Leben der heiligen Birgitta hervorgehoben, was sie als besondere Frau ausmachte und was sie erreichen wollte“, sagte Wiedemann erfreut über die Aufgabe.

Aus 45 Rollen werden nur noch 18

Für Regisseur Wolfgang Henkel begann damit auch eine einjährige Vorbereitungszeit, um das Stück neu zu überarbeiten. Dabei kürzte er die ursprünglich 45 Rollen auf 18 Sprechrollen herunter.

Das größte Problem aber, so Henkel, war die Planung des Aufführungsortes, da der Saal-Vorplatz nicht mehr zur Verfügung steht. Alle Möglichkeiten im Ort wurden in Betracht gezogen, bis letztlich nur der Pfarrgarten in Frage kam, in dem man auch schon mehrmals die „Theaternacht“ gespielt hatte.

Jedenfalls soll pünktlich bis zum Birgittenjubliäum im Juli das Birgittenspiel als Freilichttheater über die Bühne gehen und die Mitwirkenden freuen sich schon riesig darauf.

Aber es ist nicht das einzige Theater, das die Laienspieler heuer bieten wollen, denn im Herbst geht es im Saal um „Spione wie wir“ und schließlich im Frühjahr 2024 um den schon mehrfach geplanten „Blauen Krug“, den die Coronapandemie immer im letzten Moment scheitern ließ.

Was es an gesellschaftlichen Ereignissen im Verein gab, das fasste zweiter Vorsitzender Christoph Neugschwendtner zusammen. Er erinnerte an das gelungene Sommerfest im Jahr 2022, das heuer übrigens am 29. Juli stattfindet; an die Vorstandsarbeit, das Jugendtheater und nicht zuletzt an das gelungene Frühjahrstheater „Der kahle Krempling“ sowie den heiteren Theaterball, der wieder großen Anklang gefunden hatte.

An Jutta Fuhrmann war es, namens des Organisationsteams allen Helfern herzlich zu danken. Denn nur mit vereinten Kräften könnten die ehrenamtlichen Aufgaben immer gestemmt werden. Immerhin konnte der Saal wieder zwölf Mal für Feierlichkeiten vergeben werden und auch heuer wird er oft genutzt.

Dass das Jugendtheater sehr gut bei den Spielern, aber auch beim Publikum hervorragend ankommt, das freute Spielleiter Matthias Spengler. Deshalb hat er auch keine Sorgen, dass es in der Zukunft nicht genügend Jugendspieler geben könnte.

Jetzt ist aber erst einmal bei den Theaterleuten „proben, proben, proben“ angesagt, wie Vorstand Alto Oswald betonte, denn schließlich will man beim Birgittenjubiläum wieder eine gute Aufführung bieten. Aber er bat auch alle, die es irgendwie ermöglichen können, sich bei den anstehenden Arbeiten und Organisationen zu beteiligen. Wie immer sind dazu auch Nichtmitglieder willkommen. Gisela Huber