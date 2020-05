Verzicht auf 2. Bürgermeisterposten

Die Altomünsterer CSU ermöglicht dem neuen Bürgermeister Michael Reiter guten Start – und verzichtet auf den 2. Bürgermeisterposten.

Altomünster –Die Vorbereitungen für die konstituierende Sitzung des Gemeinderats Altomünster laufen auf Hochtouren. Wie mehrfach berichtet, ist die neue CSU-Fraktion mit neun Mitgliedern ebenso groß wie die der vorhergehenden Periode, doch hat sie den Bürgermeistersessel an die Freie Wählergemeinschaft verloren. Die stellt – wie zuvor schon – zehn Sitze im Gemeinderat und mit Michael Reiter nun auch den Bürgermeister.

Nach Sondierungsgesprächen hat die stellvertretende Ortsvorsitzende Martina Englmann nun eine Pressemitteilung herausgegeben. Diese wird unterstützt vom Ortsvorsitzenden Christian Schweiger. Man wolle damit zeigen, dass es „uns wichtig, ist, anzupacken und unsere Heimatgemeinde gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister und den anderen Räten in eine gute Zukunft zu führen.“

Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Die Freie Wählergemeinschaft hat mit zehn Gemeinderäten und dem Bürgermeister ab sofort eine absolute Mehrheit im neuen Altomünsterer Gemeinderat. Die CSU-Fraktion begrüßt deshalb die Ankündigung des neu gewählten Bürgermeisters Michael Reiter, den über viele Jahre bewährten ,Altomünsterer Weg’ der Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg weiterzugehen. Als zweitstärkste Fraktion mit neun Räten wäre es naheliegend, dass die CSU in dieser Konstellation den Posten des 2. Bürgermeisters besetzt. Aus den Reihen der CSU haben sich mit Josef Riedlberger und Roland Schweiger zwei kompetente Gemeinderäte mit der längsten Erfahrung im Gremium bereit erklärt, das Amt des 2. Bürgermeisters auszuüben.

Der ausdrückliche und dringende persönliche Wunsch von Michael Reiter ist es jedoch, dass Hubert Güntner von den Freien Wählern zukünftig sein erster Stellvertreter wird.

Aus der Sicht der CSU-Räte soll der Start der Amtszeit des neuen Bürgermeisters nicht mit einer Kampfabstimmung um diesen Posten belastet werden. Aus diesem Grund respektiert die Fraktion den Wunsch von Reiter und wird Hubert Güntner bei der Wahl in der konstituierenden Sitzung unterstützen.

Wie bereits im Wahlprogramm angekündigt, will sich die neue CSU dafür einsetzen, dass in der künftigen Gemeinderatsarbeit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet wird. Gemeinsam mit den Freien Wählern werden wir deshalb einen neuen Ausschuss für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen.

Die CSU sieht sich als Vertreter und Sprachrohr der gesamten Bürgerschaft. Aus diesem Grund setzen wir uns dafür ein, dass auch in der neuen Periode wieder die Ausschüsse für Kultur und Soziales eingesetzt werden. Unsere Gemeinde mit dem Klosterort ist seit Jahrhunderten ein Zentrum für alle Arten von Kultur in seinen verschiedenen Facetten. Diese Tradition ist auch Verpflichtung und es gilt auch weiterhin sorgsam damit umzugehen. Außerdem wird die Corona-Krise an den Bürgern in Altomünster nicht spurlos vorüber gehen. Der zukünftige Sozialausschuss wird deutlich mehr Arbeit als früher haben und auch neue Aufgaben übernehmen müssen, um unbürokratisch und angemessen helfen zu können.“

Martina Englmann betonte gestern gegenüber den Dachauer Nachrichten, dass man zwar Reiters persönlichem Wunsch als „Start“ nachkomme, nun aber den Posten eines dritten Bürgermeisters besetzen will. Vorgeschlagen wird dafür Josef Riedlberger. dn