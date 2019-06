Altomünster: Doch keine Sozialwohnungen

180-Grad-Wende im Gemeinderat Altomünster: Hatte es noch im Januar danach ausgesehen, dass im Neubaugebiet „Am Klosteracker“ auch Sozialwohnungen angeboten werden sollen, gab es in der jüngsten Sitzung nur noch drei Stimmen dafür. Darunter die von Bürgermeister Anton Kerle.

„Der Beschluss ist eigentlich schon gefasst“, leitete Bürgermeister Anton Kerle die Fragerunde ein, zu der erneut Stefan Reith, einer der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Dachau (WLD), geladen war. Da ging der Gemeindechef noch davon aus, dass der Gemeinderat mit ihm den Weg beschreitet, der sich im Januar klar abgezeichnet hatte: Mit der WLD als Kooperationspartner in einem der beiden geplanten Baukörper (16 Wohnungen) „alle Möglichkeiten auszuschöpfen, klaren sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen“.

In der Tischvorlage hatte die Verwaltung die Kooperation so skizziert: Das nördliche Grundstück mit 19 Wohnungen wird durch die WLD bebaut, wäre aber frei vermietbar. Das südliche Grundstück bleibt im Besitz der Marktgemeinde, geht im Rahmen eines Erbbaurechts aber für 99 Jahre an die WLD, die sich ebenfalls um Bau und Vermarktung kümmert.

Für diesen Baukörper wollte Anton Kerle die sogenannte Einkommensorientierte Förderung, kurz EOF, wieder aufleben lassen: Durch staatliche Mittel, sprich Wohnberechtigungsscheine, könnten Mieten zwischen 5 und 7 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. So wurde das bereits bei den Sozialwohnungen am Brechfeld gehandhabt. Deren Sozialbindung ist allerdings schon vor Jahren ausgelaufen.

Die Förderung funktioniert nur mit einer WLD-Kooperation. Wohnungen, die die Gemeinde selbst finanziert, müssten für einen Mietpreis zwischen 8 und 9 Euro pro Quadratmeter abgegeben werden. Oder die Kommune müsste die Wohnungen selbst subventionieren. Der zweite Vorteil der WLD-Kooperation: Mit ihr als Partner muss nicht europaweit ausgeschrieben werden.

Roland Schweiger (CSU) legte jedoch eine umfangreiche Berechnung vor, die durch den Ausfall beider Beamer kaum jemand im Raum nachvollziehen konnte. Die Quintessenz: Die Gemeinde solle das Grundstück nicht abgeben und selbst bebauen.

Dass die Marktgemeinde ohne Förderung dann Mieten unter 8 Euro anbieten kann, hielt Reith für unwahrscheinlich, gab sich in der Sache allerdings „leidenschaftslos“. Die beiden FWG-Räte Michael Reiter und Hubert Güntner brachten schließlich das Argument, das wohl für die Mehrheit der Räte entscheidend war: keinen Sozialwohnungsbau, sondern bezahlbaren Wohnraum schaffen, beispielsweise „für die Mitarbeiter unserer Kindergärten“, so Reiter.

Am Ende entschied sich das Gremium mit 17:3 Stimmen dafür, das Grundstück nicht im Erbbaurecht abzugeben. Bürgermeister Anton Kerle zeigte sich auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten überrascht über den Entschluss, und auch enttäuscht: „Für mich war entscheidend, dass dauerhaft etwas für den Bürger rauskommt.“ Die WLD könnte trotzdem als Generalunternehmer und Verwalter ins Spiel kommen. Dafür muss Stefan Reith jedoch die Bestätigung der Regierung und des Aufsichtsrates der Sparkasse einholen. Sabine Schäfer