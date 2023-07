Feierliche Fahrzeug- und Gebäudeweihe: Ein großer Tag für die Altomünsterer Feuerwehr

Schlüsselübergabe: Kommandant Sebastian Eggendinger (links) und Bürgermeister Michael Reiter. © gh

Es war ein großer Tag für die Altomünsterer Feuerwehr. Sie feierte ihr Sommerfest, verbunden mit der Weihe des Anbaus am Feuerwehrhaus sowie der Fahrzeugweihe von Ölspuranhänger, Mannschaftstransportwagen und nicht zuletzt des in ein Allzweckfahrzeug umgebauten alten Tanklöschwagens.

Altomünster – Der Festtag begann mit einem Gottesdienst im Feuerwehrhaus, den die Bläser des Musikvereins musikalisch gestalteten. „Wenn die Sirene ertönt, das Blaulicht funkt, dann heißt das: Macht Platz, hier braucht jemand Hilfe“, betonte Pater Norbert J. Rasim in seiner Predigt, zu der er ein Blaulicht mitgebracht hatte. So leisteten die Feuerwehrleute Tag für Tag ein ehrenvolles und ehrenamtliches Tun für die Mitmenschen, einfach weil sie helfen wollen, ohne lange zu fragen. Der Pater wünschte allen Feuerwehrlern und Helfern, dass sie stets gesund wieder zurückkommen mögen.

„Es gfreit uns, dass alle da seid’s“, begrüßte Kommandant Sebastian Eggendinger auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Landrat Stefan Löwl sowie die Vertreter der Kreisbrandinspektion. Für ihn war die Feier der erste offizielle Akt seiner dreijährigen Amtszeit – und gleichzeitig der Startschuss für einen großen Wandel. Zum einen wurde die Drehleiter angeschafft, „die richtig viel Arbeit macht“ und mit der viel geübt werden müsse. Zum andern gebe es nun viele neue Geräte. Das alte Tanklöschfahrzeug etwa, das umgebaut wurde in „ein Schweizer Taschenmesser, „hat jetzt einfach alles dabei, was wir brauchen“! Außerdem, so Eggendinger, gibt es einen weiteren Mannschaftstransportwagen, „ein rollendes Büro“, wie der Kommandant es nannte. Überhaupt: Klar biete der Landkreis in Hebertshausen ein Großzentrum für die Feuerwehr, „aber das ist einfach für uns auf der falschen Seite des Landkreises“!

Umso wichtiger sei da der Anbau gewesen, in dem die Fahrzeuge nun ihren Unterstand finden. Gut 650 Stunden hätten die Kameraden für den Innenausbau geleistet, rechnete Eggendinger vor, und ein Vielfaches mehr für den Um- und Ausbau. „Wir können ziemlich stolz auf unsere gigantische Anlage sein, aber man braucht’s einfach“, fasste der Kommandant zusammen und dankte allen, die das Großprojekt finanziell, materiell oder praktisch unterstützt haben.

Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter lobte die stets gute Zusammenarbeit mit der Wehr, die nicht nur Forderungen an die Gemeinde stelle, sondern auch mit sich diskutieren lasse und Absprachen einhalte. Mit dem Wunsch, immer unfallfrei heimzukommen, überreichte Reiter dem Kommandanten symbolisch den Schlüssel für die Fahrzeug.

Landrat Stefan Löwl war beeindruckt von der starken Feuerwehr an der Landkreisgrenze. Er dankte allen, die sich für diesen Dienst bereitstellen. „Eure Burschen und Mädels sind fit und stehen voll hinter ihrer Feuerwehr“, fanden auch Kasimir Solms und Thomas Brandmair von der Kreisbrandinspektion. Gisela Huber

