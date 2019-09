Er weiß, wie man den Takt vorgibt

Er ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Florian Bradl beherrscht mehrere Instrumente, spielt in zwei Kapellen und hat jetzt die Dirigentenprüfung abgelegt. Bis dahin war es ein langer Weg.

Altomünster – Beim Starkbierfest der Pipinsrieder Musikanten im März holte Simon Schlatterer, 1. Dirigent der Truppe, Florian Bradl aus dem Orchester heraus und ließ ihn mehrere Stücke dirigieren. Da hatte der 35-Jährige bereits die ersten drei Phasen seines Lehrgangs hinter sich und durfte sich Dirigent des Bayrischen Blasmusikverbandes nennen.

Florian Bradl aber setzte noch ein Modul drauf und absolvierte im April den Lehrgang mit erfolgreicher Prüfung zum staatlich anerkannten Dirigenten von Blasorchestern im Laienmusizieren. Die Urkunde wurde vom Bayrischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, unterschrieben. Die drei jeweils neuntägigen Kurse fanden im Herbst und im Frühjahr an der Bayrischen Musikakademie in Marktoberdorf statt. Dafür hatte der Diplomingenieur für Feinwerktechnik Urlaub genommen.

Doch auch, wenn man Musik liebt – von Urlaub oder einer netten Fortbildung konnte keiner der Teilnehmer aus Ober- und Niederbayern sprechen. „Wir hatten während des Kurses täglich 12 bis 13 Stunden Programm mit jeweils zwei Probenphasen vor den Prüfungen“, erzählt Bradl. „Wir haben uns aber gegenseitig gepuscht.“

An Musikalität fehlte es Florian Bradl ohnehin nicht. Seine Mutter Gisela Bradl gibt privaten Musikunterricht zuhause und an Schulen, Ehemann Siegfried ist ein bekannter Zitherlehrer. Florian war viele Jahre bei der bereits legendären Hirangl-Musi seiner Eltern Mitglied. „Musik leben“ ist das Motto der Familie. Er spielt Akkordeon, Flöte, die steirische Harmonika und Klarinette. Florian Bradl stieß 2008 als Klarinettist überdies zu den Pipinsrieder Musikanten und – weil Musik so schön ist – 2014 zur Steinkirchner Kapelle. Ebenfalls seit 2014 ist Bradl als Beisitzer im Vorstand der Pipinsrieder Musikanten und seit 2016 Jugendleiter.

In dieser Position hat er immer wieder Simon Schlatterer und dessen Stellvertreter Klaus Steinhardt, beide seit 2004 als Dirigenten tätig, unterstützt. Nur so könne man das umfangreiche und aufwendige Amt der musikalischen Leitung lückenlos abdecken, erklärt Simon Schlatterer. Bradl hat die Vorstufe zum Dirigenten, den Registerführer, absolviert, „der Rest hat sich einfach ergeben“, fasst der Altomünsterer den anspruchsvollen Dirigentenlehrgang samt Prüfung zusammen.

Bereits ein Vierteljahr vor der halbstündigen Lehrprobe muss man Partituren studieren. Aus einer Liederliste bekommt der Aspirant dann gesagt, welches Stück er dirigieren muss. Hinzu kommt ein frei gewähltes Stück. Die Teilnehmer aller Ausbildungsphasen bilden dabei das Lehrgangs- und Prüfungsorchester. Bewertet werden neben dem Stil, Musik zu vermitteln, unter anderem auch die Körper- und Stockhaltung. Unterstützt wurde Florian Bradl während der gesamten Zeit vom Vorstand der Pipinsrieder Musikanten und deren Dirigenten. Sowohl Simon Schlatterer, als auch Klaus Steinhardt sind nämlich familiär und beruflich sehr eingespannt.

„Wir alte Hasen sind froh, dass wir durch Florian Bradl eine hervorragende Unterstützung erhalten haben“, betont Schlatterer. Denn so könne die musikalische Leitung der Kapelle auf mehrere Schultern verteilt werden, was angesichts der vielen Termine und Anforderungen auch dringend geboten sei. Schlatterer: „Es ist ein Glücksfall, dass wir jetzt mit Florian Bradl gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Sabine Schäfer