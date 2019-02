FWG Altomünster rüstet sich für die Wahl

Die Kommunalwahlen werfen spürbar ihre Schatten voraus. Bei der Jahresversammlung der Freien Wählergemeinschaft Altomünster zog sich das Thema wie ein roter Faden durch den Abend. Die Kandidatenfrage ist noch nicht geklärt.

Altomünster – Mit über 30 Teilnehmern war das Thomastüberl im Kapplerbräu am Donnerstagabend so voll wie selten. Der Sprecher der FWG, Hubert Güntner, schuldete auch das den kommenden Wahlen. Für diese will die Gemeinschaft gut gerüstet sein. „Unser Ziel ist es, wieder die Hälfte der Sitze im Gemeinderat zu bekommen“ (aktuell: 10 Sitze), gab Hubert Güntner als Devise aus. Dazu laufen bereits Gespräche. Güntner ist es zudem wichtig, dass die Freien Wähler wieder einen Bürgermeisterkandidaten stellen. Im Jahr 2004 war er selbst gegen den CSU-Mann Anton Kerle angetreten. Güntner hatte dabei beachtliche 41,41 Prozent der Stimmen geholt.

Auf jeden Fall will die FWG Interessenten für eine Gemeinderatskandidatur in eigenen Veranstaltungen im März oder April informieren über die FWG überhaupt, die Aufgaben und Möglichkeiten eines Gemeinderats und auch über den Zeitaufwand. Interessenten können sich aber wegen dieser Fragen auch an amtierende Gemeinderäte der FWG wenden.

Die Fühler nach potenziellen Kandidaten haben Hubert Güntner und seine Mitstreiter längst ausgestreckt. Die Nominierungsversammlungen finden voraussichtlich im Oktober statt. Über den Wahlmodus will man sich dann mit allen Interessierten vor Ort unterhalten. Eventuell werde wieder so gewählt wie beim letzten Mal, so Güntner. Nämlich im Block.

Die neu gewählten Gemeinderäte bekommen bereits im voraus ein Aufgabenpaket mit. So wünscht sich Markus Zieglwallner ein gutes Konzept zur Gemeinde-Entwicklung. Denn beim Gemeinde-Entwicklungsausschuss passiere nicht viel. Eine Einschätzung, die Hubert Güntner durchaus teilt. Bauliche Verdichtung, sozialer Wohnungsbau und die künftige Verkehrssituation müssten unmittelbar aufeinander abgestimmt werden, finden Güntner und Zieglwallner. Letzterer sieht vor allem in der Bürgerbeteiligung ein „großes Potenzial“.

Wolfgang Henkel vermisst generell das Thema Zukunftsgestaltung im Gemeinderat. Ein großer Teil der Flächen im Hauptort und in den Ortsteilen ist derzeit noch landwirtschaftlich genutzt. „Was aber macht man, wenn die Landwirte aufhören? Werden die Flächen dann zugebaut? Schafft man eine gute Durchmischung von Bauformen?“ Katastrophal findet er die Entwicklung in Tandern. Dort werde „brutal zugebaut“. Man müsse jetzt überlegen, wie es in den Dörfern weitergeht, mahnte Henkel einen Leitfaden an.

Diskussionsbedarf sieht Markus Zieglwallner auch für die Vereine. Und besonders die Jugendlichen, denen man eine Perspektive bieten müsse. Hubert Güntner sieht in der Qualität und Lebensfähigkeit der Vereine auch „Konsequenzen für unser Zusammenleben“ (Bericht folgt).

Sabine Schäfer