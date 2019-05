Das Ende einer Ära

35 Jahren war „Gabys Mangelstube“ eine wichtige Anlaufstelle. Und zwar nicht nur für die Altomünsterer, sondern auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Nun wird diese Ära wohl zu Ende gehen.

Altomünster – Gaby Steiner hat 35 Jahre lang die Mangelstube in Altomünster betrieben – jetzt wird sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Sie hofft allerdings sehr, einen Nachfolger für ihren Traditions-Laden zu finden – das wäre ihr eine Herzensangelegenheit.

Sie hatte sich damals, 1984, dazu entschlossen, eine Mangelstube zu eröffnen, denn: Die Schwestern des Birgittenklosters, die bis dahin das Mangeln nicht nur für die Kirchenwäsche, sondern auch für die Bürger übernommen hatten, mussten personal- und altersbedingt aufhören. Gut zwei Jahre lang gab es dann keine Möglichkeit mehr, die Wäsche bügeln zu lassen. Da reifte in Gaby Steiner der Entschluss, diese Dienstleistung anzubieten.

Für sie war es ideal, denn so hatte sie auch ihre beiden Kinder im Blickfeld und musste nicht auswärts zu einer Halbtagsarbeit fahren. Ihre Mutter half ihr bis ins hohe Alter bei den Arbeiten, denn ab dem ersten Tag ihrer Mangelstube waren genügend Aufträge da. Hatte sie anfangs täglich geöffnet, so pendelte es sich dann erfolgreich ein, nur an drei Tagen diesen Service anzubieten.

Anstelle ihrer Mutter packt seit gut zehn Jahren ihr Mann Hans als fleißiger Helfer mit an, um die großen Stücke durch die Mangel zu schieben und auch zusammenzulegen.

Jetzt ist es den Beiden aber sehr ernst geworden, dass sie sich aus der Arbeitswelt zurückziehen und ihre Alterszeit etwas genießen wollen. So wird am 31. Mai zum letzten Mal die Mangelstube an bewährter Stelle in der Ludwig-Thoma-Straße geöffnet sein.

Der größte Wunsch der Steiners aber ist, dass jemand bereit ist, diesen Bügeldienst künftig anzubieten. Das Paar ist gerne beim Start behilflich und freut sich auf einen Anruf unter der Telefonnummer 0 82 54/10 67.

gh