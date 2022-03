Fernsehteam wird mit Dreh zu „Heimatg’schichten“ in zwei Tagen gar nicht fertig - Altomünster hat so viel zu erzählen

Altomünsters vielleicht bester Fremdenführer: Nachtwächter Schorsch Huber mit Sophia Dreyer und Kameramann Rudi Lachner. © Gisela Huber

Ein Fernsehteam von TV München, das für die Sendung „Heimatg’schichten“ in Altomünster drehte, konnte viel entdecken.

Altomünster – Moderatorin Sophia Dreyer vom TV München und ihr Kameramann Rudi Lachner hatten ursprünglich nur einen Tag angesetzt, um in Altomünster einen Dreh für ihre „Heimatg’schichten“ zu machen. Doch dem einen Tag folgte ein zweiter, und selbst dann gaben die beiden TV- Leute zu verstehen: „Wir werden wahrscheinlich im Frühjahr noch mal kommen, so viele Themen haben wir hier gefunden!“

Station Klostermuseum: Prof. Wilhelm Liebhart (Mitte) führt seine beiden Gäste durch die Räume. © Gisela Huber

Dreyer und Lachner fuhren und spazierten durch die Marktgemeinde, immer auf der Suche nach Geschichten, Personen, Sehenswertem. Nicht nur Altbekanntes wurde mit der Kamera eingefangen, Das geschulte Auge des Kameramannes entdeckte Dinge, an denen man achtlos vorbeigeht, die aber doch ihren Reiz haben – interessante Momentaufnahmen entstanden auf diese Weise.

So mancher Altomünsterer bekommt mit den Sendungen vielleicht ein kleines Stück Heimatkunde gelehrt, er sieht und hört so einiges vom Ort, was er bisher nicht gewusst, gesehen oder gekannt hat. Auf jeden Fall darf sich die Gemeinde jetzt zwei Wochen lang auf die abendlichen „Heimatg’schichten“ aus Altomünster freuen. Start ist bereits am Montag, 7. März. Zu sehen sind die kurzen Beiträge von Montag bis Donnerstag jeweils um 19.45 Uhr in TV München. Am Freitag gibt es dann zur selben Zeit eine Zusammenfassung der Woche. Die zweite Woche vom 14. bis 18. März verläuft entsprechend. Und wer am frühen Abend noch keine Zeit hatte, der kann sich die jeweilige Heimatgeschichte noch einmal um 21.30 Uhr oder in der Mediathek anschauen. Auch der Regionalsender TV Ingolstadt sendet die Beiträge aus Altomünster vom 7. bis 18. März, und zwar schon jeweils um 19.30 Uhr.

In der ersten Woche gibt es zunächst einen kleinen Spaziergang durch den Markt mit Bürgermeister Michael Reiter, den Besuch der Pfarrkirche St. Alto mit Prof. Wilhelm Liebhart, eine Begegnung mit dem Pianisten Markus Kreul sowie einen Blick ins alte und neue Kapplerbräu-Brauhaus zum 100-jährigen Bestehen. Die zweite Woche bietet unter anderem einen Rundgang durchs Kloster mit Dr. Armin Wouters vom Erzbischöflichen Ordinariat und einen Besuch im Klostermuseum zusammen mit Museumschef Wilhelm Liebhart. Außerdem ist Nachtwächter Schorsch Huber ausnahmsweise mit dem Team am Tag unterwegs gewesen. Und lustig wird es zum Schluss mit den Pipinsrieder Musikanten, die ein Stück „Oide Wiesn“ nach Altomünster transportieren.

Die Sendetermine

Montag, 7. März, Spaziergang mit Bürgermeister Michael Reiter; Dienstag, 8. März, mit Prof. Wilhelm Liebhart in der Pfarrkirche St.Alto; Mittwoch, 9. März, Markus Kreul: Pianist, Dozent, Podcast: Kraft der Musik; Donnerstag, 10. März, Besuch im Kapplerbräu; Freitag, 11. März, Zusammenfassung der Woche; Montag, 14. März, Klosterrundgang mit Dr. Armin Wouters; Dienstag, 15. März, Klostermuseum; Mittwoch, 16. März, unterwegs mit Nachtwächter Schorsch Huber; Donnerstag, 17. März, Pipinsrieder Musikanten; Freitag, 18. März, Zusammenfassung der Woche.

Gisela Huber