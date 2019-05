Altomünsters neue Kämmerin stellt erfreulichen Haushalt vor

Kämmerin Andrea Niedermayr konnte zufrieden sein mit ihrer Premiere. Für ihren Vortrag zum Haushalt 2019 erhielt sie am Dienstagabend Applaus vom Gemeinderat.

Altomünster – 24 Millionen Euro stark ist der Etat der Marktgemeinde Altomünster. „Das was wir uns vorgenommen haben, kann abgewickelt werden“, freute sich Anton Kerle. Als besonders positiv wertete der Gemeindechef, dass dieses Jahr keine Kredite aufgenommen werden müssen und dass sich die Höhe der Schulden von 16 Millionen im Jahr 2018 heuer auf 15,5 Millionen Euro verringert. Stetig können dabei auch die Schulden durch die Abwasserbeseitigung abgebaut werden (2018: knapp 13,9 Millionen Euro, 2019: 13,55 Millionen Euro). Die Gebühren im Abwasserbereich könnten auch „in einem Rahmen gehalten werden, der erträglich bleibt“, so Kerle.

Der Verkauf einiger Grundstücke hat satte 3,2 Millionen Euro in den Vermögenshaushalt gespült. Allein für das Baugebiet Sandgrubenfeld Altomünster konnten 2,3 Millionen Euro eingenommen werden. Auch der Anteil an der Einkommensteuer hat sich von 5,3 auf 5,6 Millionen Euro erhöht, die Gewerbesteuer ist mit 2,5 Millionen Euro weitgehend gleich geblieben.

Obwohl die Kommune wirtschaftlich nicht schlecht da steht, kann sie sich im Einnahmenbereich trotzdem über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von 1,37 (2018) auf 1,49 Millionen freuen. Zugrunde gelegt wird laut Andrea Niedermayr die Steuerkraft des Jahres 2017. Gleiches gilt für die Kreisumlage. Doch wurde hier der Hebesatz angehoben, so dass Altomünster statt 3,6 Millionen Euro (2018) fast 3,9 Millionen an den Kreis bezahlen muss.

Ein dicker Brocken im Ausgabenbereich ist die Kostenerstattung für die Grundschule mit knapp 880 000 Euro und der Schulverbandsbeitrag für die Mittelschule in Höhe von 333 000 Euro. Der Zuschussbedarf für die gemeindlichen Kindergärten ist mit 1,1 Millionen Euro weitgehend gleich geblieben.

8,25 Millionen Euro stehen heuer im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Die Feuerwehren werden aber erst in späteren Jahren wieder stark berücksichtigt. So sind heuer nur 35 000 Euro für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen eingestellt und 5000 Euro für die Planungen zum Feuerwehrhaus Pipinsried, das 2026 in Angriff genommen werden soll. Sehr zum Missfallen von CSU-Gemeinderat Karl Reiter aus Pipinsried. „Das ist nicht mehr tragbar dort“, meinte Reiter. Doch ein entsprechender Antrag, den Neubau früher zu beginnen, fand kein Gehör. 2021 und 2022 stehen aber jeweils 350 000 Euro für den Kauf von Fahrzeugen für Wollomoos, Hohenzell und Altomünster zur Verfügung.

In Baumaßnahmen investiert Altomünster heuer 4,5 Millionen Euro: 961 000 Euro in den Straßenbau (unter anderem weiterer Ausbau von P&R-Plätzen, sobald die Hochwassersicherung dort erledigt ist; Sanierung der Straße Pipinsried – Maisbrunn); 2,3 Millionen wandern in die Abwasserbeseitigung. Allein die Kanalbaumaßnahmen für das Abwasserkonzept-Nord wird heuer 1,45 Millionen Euro verschlingen. Im Hauptort steht erst 2020 mit der Sanierung des Hauptsammlers am Johann-Michael-Fischer-Platz ein dicker Brocken mit Kosten von 823 000 Euro an.

1,06 Millionen Euro kosten die geplanten Hochbaumaßnahmen. Allein für die Schultreppe 4 sind heuer 800 000 Euro veranschlagt, weitere 1,5 Millionen bis 2022. Doch werden in den nächsten drei Jahren dafür Zuschüsse unter anderem von der Städtebauförderung in Höhe 1,35 Euro ausgezahlt.

Umfangreich saniert werden muss die PV-Anlage auf dem Gebäude des Bauhofs. Mehrere Elemente, Qualität aus China, müssen ausgetauscht werden (20 000 Euro). Besonders ärgerlich: Die Anlage wirft nun auch keinen Ertrag ab.

Dem Haushalts- und Stellenplan stimmten am Ende alle zu, zwei Gegenstimmen (Karl Reiter, Michael Reiter) gab es beim Finanzplan. SABINE SCHÄFER