Im Sommer gibt’s wieder großes Theater!

Die Theatergruppe Altomünster hat auch heuer wieder viel vor. Und über allem stehen die Monate Juni und Juli, denn dann wird es wieder ein Freilichttheater geben – mit schöner Kulisse unter den Kastanien beim Kapplerbräusaal.

Das Theaterstück mit dem Titel „Diridari“ stand auch bei der gut besuchten Jahresversammlung im Mittelpunkt. Die Proben haben inzwischen begonnen, aber es gibt noch eine Menge zu tun, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Vorstand Alto Oswald freute sich, dass so viele zur Versammlung gekommen waren und somit auch die Rollenverteilung vorgenommen werden konnte.

Wie Regisseur Wolfgang Henkel erklärte, spielt das Stück um die Zeit von 1870, es geht um das Leben der legendären Adele Spitzeder. Die Münchnerin war Volksschauspielerin und Sängerin. Zu trauriger Berühmtheit aber wurde sie als Gründerin einer Privatbank. Viele Kunden kamen und brachten Geld, doch Spitzeder ging aufgrund dubioser Geschäftsführung Bankrott, und ihre Betrügereien flogen auf. Drei Jahre saß sie im Gefängnis, schrieb dann ihre Lebensgeschichte auf und genoss danach Dank ihrer Freunde und Gönner noch ein ziemlich sorgenfreies Leben, bis sie mit 62 Jahren an Herzversagen starb.

Wolfgang Henkel hat es Spaß gemacht, das Stück auf seine Altomünsterer Laienschauspieler zuzuschneiden. Er knüpft damit sicherlich an die Erfolge an, die er mit der Geschichte des Räuber Kneißl gefeiert hat.

Auch seine Rückschau fiel positiv aus. Die heitere Komödie „Alles fürs Familienglück“ sahen 740 Zuschauer. Gut angenommen wurde auch der Theaterball, bei dem einige Theaterspieler mit kurzen Einlagen für Unterhaltung sorgten. „Ich hoffe, dass allen weiterhin das Theater und die Mitarbeit so viel Spaß machen“, sagte Henkel.

Jutta Fuhrmann berichtete über die Arbeit des Organisationsteams und dankte vor allem allen Köchen und Helfern, die sich für den Theaterverein stark gemacht haben. Der Verein selbst zählt mittlerweile 137 Mitglieder und zusätzlich an die 40 Kinder und Jugendliche.

Von einer begeisterten Jugendgruppe konnte Matthias Spengler berichten, die ihr Herbsttheater „Die kleine Hexe“ so wunderbar und mit viel Können dargeboten hatte. Da so viele Zuschauer gekommen waren, überlegt sich das Team, ob man nicht doch in Zukunft zwei Veranstaltungstage anbieten soll. Für dieses Jahr möchten die Gruppe „Der kleine Tag“ einstudieren und dieses Spiel vielleicht sogar als Musical aufführen.

Marcus Gottfried teilte mit, dass man am Saal selbst wieder kleine Renovierungsarbeiten vorgenommen und auch den Eingangsbereich auf Vordermann gebracht hat.

Zum Abschluss erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen zu einer Gedenkminute für Xaver Holzmüller, der vor Kurzem gestorben war. „Er war ein vorbildlicher Theaterpartner“, betonte Wolfgang Henkel. Holzmüller habe überdies unermessliche Dienste für die Theatergruppe vollbracht, gerade bei der Renovierung des Saales.

Der Vereinsausflug führt am 11. Mai zu einem „Literarischen Spaziergang“ nach Schwabing. Anmeldungen dazu sind umgehend an orga@theatergruppe-altomuenster.de zu richten. Gisela Huber