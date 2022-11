Informationsabend zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen: Keine Frau in Not wird allein gelassen

Gut besucht – auch von männlichen Interessierten – war die Veranstaltung im evangelischen Gemeindezentrum von Altomünster. © gh

Blaue Flecken, eingeschüchtertes Verhalten, Ängstlichkeit – oft ist Gewalt an Frauen offensichtlich. Manche aber leiden stumm. Dass man nicht allein gelassen wird, hat der Informationsabend „Gemeinsam aufmerksam sein – Nein zu Gewalt an Frauen“ gezeigt. Dazu hatte die Gemeinde Altomünster am Freitag, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, eingeladen. Ein Abend, der auch Mut geben sollte.

Altomünster – „Ich hatte eine Klientin, die alle Formen von Gewalt erlebt hat: psychische, physische, wirtschaftliche, soziale und sexualisierte Gewalt“, schilderte Michaela Stecher von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt einen Fall. Seit Anfang des Jahres arbeitet die Sozialpädagogin am Landratsamt. Die Stelle wurde 2007 eingerichtet.

Außer Michaela Stecher referierten Jürgen Dreiocker, Polizeirat der Polizeiinspektion Dachau, und Laura Kaufmann, Leiterin des Frauenhauses Dachau. Zwischen 50 und 60 Besucher, darunter einige Kreis- und Gemeinderäte und auch männliche Interessierte hörten zu, einige stellten hinterher Fragen.

Altomünsters Bürgermeister Michael Reiter rief in seinem Grußwort dazu auf, gemeinsam stets aufmerksam zu sein und Notiz voneinander zu nehmen.

Schirmherrin für den Aktionstag war die stellvertretende Landrätin Martina Purkhardt. Sie begrüßte es, dass das Tabuthema in den Fokus gerückt wird. Man müsse Solidarität zeigen „und die Stimme erheben für alle, die nicht gehört werden“, so Purckhardt.

Organisiert hatte den Themenabend die CSU-Gemeinderätin Martina Englmann, die zusammen mit ihren Fraktionskollegen Ende 2021 einen entsprechenden Antrag in den Marktgemeinderat eingebracht hatte. Englmann moderierte zusammen mit CSU-Kreisrätin Stefanie Burgmaier. Das Thema sei bisher nicht so publik gewesen. Martina Englmann war es deswegen so wichtig, weil neben körperlichen auch seelische Schäden „oft ein Leben lang bleiben“ – auch bei mitbetroffenen Kindern.

Stellvertretende Landrätin Purkhardt: „Müssen Solidarität zeigen“

Michaela Stecher erzählte von einem krassen Fall: Die Frau sei von ihrem Mann geschlagen, überwacht, eingesperrt, beleidigt, bedroht und am Ende von ihm angezeigt worden. Sie hatte ihn um Geld gebeten, um für die Tochter ein dringend benötigtes Handy zu kaufen. Am Ende habe dem Mann irgendetwas wieder nicht gepasst und er erklärte bei der Polizei, die Frau habe ihm das Geld entwendet.

Hilfe bekomme man in solchen Fällen durch geschultes Personal bei der Polizei, aber eben auch bei der Interventionsstelle. Dort werde zunächst die Situation geklärt, vor allem, ob man ein Kontakt- oder Annäherungsverbot aussprechen lassen soll oder gar eine Wohnungsverweisung. „Es gibt von uns Ermutigungen in jeder Hinsicht – keine Beeinflussung und eben auch Hilfe bei der Suche nach einem Frauenhaus. Sind Kinder in der Familie, wird zudem das Jugendamt eingeschaltet. Wichtig sei immer: Beweise zu sichern, Verletzungen beim Arzt dokumentieren lassen. „Video- oder Tonaufnahmen zählen nicht“, betonte Stecher. Sie riet außerdem zu einem Sicherheitsplan: Notfalltasche, Telefongeld und kopierte Dokumente.

Jürgen Dreiocker kennt aus seiner 38-jährigen Berufserfahrung genügend solcher Fälle, aber auch Cybermobbing oder Stalking. Dreiocker ist seit 1. November Vize-Polizeichef in Dachau.

Rund 150 solcher Vorkommnisse pro Jahr würden allein in seiner PI verzeichnet. Die klassischen Aufgaben der Beamten seien dabei Gefahren abzuwehren durch Streitschlichtung oder Gefährderansprachen und Straftaten zu verfolgen. Zudem könne ein vorübergehender Platzverweis oder ein Kontaktverbot ausgesprochen werden. Dies gelte im Schnitt aber nur zehn Tage. Und was dann?

Das Frauenhaus ist ein „Schutzhaus“

Laura Kaufmann leitet seit knapp drei Jahren das Frauenhaus unter der Trägerschaft der Awo mit fünf Plätzen – eine Schande für ein so reiches Land, wie Tanja Lademann später bemerkte. Dies sah auch Laura Kaufmann ähnlich. „Das ist ein politisches Thema. Meiner Meinung nach sollte es einen gesellschaftlichen Anspruch auf einen Platz im Frauenhaus geben.“

Fünf Festangestellte, darunter eine Erzieherin, und einige Ehrenamtliche kümmern sich dort in jeder Hinsicht um Frauen und Kinder. „Frauen erleben hier oft das erste Mal, dass ihnen geglaubt wird, so Laura Kaufmann. Das Frauenhaus sei ein „Schutzhaus“ mit geheimer Adresse. Selbst wenn es dem Mann gelinge, die Frau zu finden, könne das Problem immer wieder gut gelöst werden, versicherte Laura Kaufmann.

Die sehr große wirtschaftliche Abhängigkeit, die Frauen oftmals von einer Trennung abhalte, sprach Lena Wirthmüller an, frühere Leiterin der Schuldnerberatung Dachau. Weil manche Ehefrauen nicht arbeiten, gebe es zumeist ein finanzielles Ungleichgewicht. Bei einer Trennung sei die Frau dann auf Unterhalt angewiesen. Im schlimmsten Fall könne dies zu einem Insolvenzverfahren für beide Partner ausarten.

Stefanie Burgmaier plädierte daher auf mehr „Care-Arbeit“ durch Männer, damit Frauen sich ebenfalls einem Beruf widmen können. Dagmar Wagner, FW-Kreisrätin und zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Bergkirchen, bezeichnete Bildung und Fortbildung als den Schlüssel für alle Frauen. Angela Haindl, zuständig für Familienberatung, Gleichstellung und Inklusion im Landratsamt Dachau, betonte: „Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor.“

Martina Englmann wollte am Ende der Diskussion wissen, wie man denn als Privatperson reagieren soll, wenn man im Umfeld Gewalt gegen Frauen mitbekomme. Laura Kaufmann riet, offene Türen anzubieten. „Und wichtig ist, dass wir alle aufeinander schauen!“

Übrigens kann man auch Spenden für das Frauenhaus. Infos über das Landratsamt. An diesem Abend kamen satte 250 Euro zusammen! Sabine Schäfer

