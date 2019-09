Gerhard Gerstenhöfer übergibt Kulturspiegel

Programm der Altomünsterer Volkshochschule

Was einst gedacht war, um das Programm der Altomünsterer Volkshochschule in alle Haushalte zu bringen, ist inzwischen längst zu einer kleinen Kultzeitschrift geworden: der Altomünsterer Kulturspiegel, der zweimal im Jahr herausgegeben wird. Urheber der Broschüre, die inzwischen auch in der bayerischen Staatsbibliothek in München hinterlegt wird, ist Gerhard Gerstenhöfer.