Mörder gab’s zu allen Zeiten

Mörder gab es auch früher schon in der Nachbarschaft. Das wurde den Zuhörern bei einem Literaturabend in Altomünster klar. Bestsellerautor Prof. Dr. Helmut A. Seidl fesselte mit seinen Schilderungen.

Altomünster – Es war ein heißes Thema, das für den gemeinsamen Literaturabend vom Museumsverein Altomünster, dem Dachauer Forum und der Volkshochschule mit „Spektakuläre Mordfälle im Königreich Bayern“ angekündigt wurde. Der Bestsellerautor Prof. Dr. Helmut A. Seidl war dazu wieder einmal nach Altomünster gekommen, diesmal, um aufzuzeigen, dass sich auch in der Region in früheren Zeiten schon grausliche Mordfälle ereignet hatten.

Museumschef Wilhelm Liebhart freute sich, dass er den Autor begrüßen konnte, auch wenn der Abend alles andere als belustigend war. Schon der erste Mordfall aus dem Jahr 1832 zeigte das, denn in Taxa hatte ein Zimmermannslehrling dringend für den Markt Geld gebraucht. Da lieh er sich von einer Nachbarin ein Beil – um sie damit zu erschlagen und auszurauben. Die Leiche wurde, wie damals üblich, von den Bewohnern bis zur Beerdigung bewacht. Auch der Lehrling nahm kaltblütig daran teil. Doch dabei zog er unbedacht die silberne Uhr aus seiner Tasche, die der Nachbarin gehört hatte und die prompt erkannt wurde. Er wurde zum Tode verurteilt und in Dachau hingerichtet. Zuschauer von weither kamen zu dem Spektakel, so dass in den Wirtschaften alle Plätze gefüllt waren.

20 Jahre später fiel der Sohn eines Rosenkranzmachers aus Altomünster, der 22-jährige Michael Ostermeier, wegen seiner Spiel- und Trunksucht auf und machte sich wegen seiner hohen Spielschulden aus dem Staub. In Laufen an der Salzach lieh er sich beim Hemdenwechseln Geld und rammte zum Dank dem Geber ein Messer in den Bauch. Der schwer verletzte Sattlergeselle aber konnte den Täter noch beschreiben, so dass er am nächsten Tag schon gefasst wurde. Vor dem Schwurgericht – mit zwölf Geschworenen – trat Ostermeier frech auf und leugnete seine Tat, was das Todesurteil nicht verhinderte. Der Vater des Mörders bat zwar den König um Gnade. Doch der Aussetzungsbescheid aus Bamberg kam zu spät: Ostermeier war schon in München hingerichtet worden. Festgehalten wurde in den Aufzeichnungen, dass es anschließend eine 45-minütige Leichenrede über den Mörder gab.

Die erste Frau, Maria Aschmeier, wurde 1854 in Bayern auf der Guillotine hingerichtet. Damals hätte sie der Scharfrichter noch mit dem Schwert enthaupten sollen, hatte aber sieben Mal nicht getroffen, so dass aus Württemberg ein solches Mordwerkzeug herbeigeholt wurde, weil es in Bayern noch keines gab. „Ein hübsches Bauernweib, der man eine solche Tat nicht zutraut“, war damals in den Zeitungen gestanden, bei der alle fünf Angeklagten zu Tode verurteilt wurden. Drei wurden vom König begnadigt, nicht jedoch die Bäuerin und der Wildschütz.

Die Gattenmörderin aus Oberzeitlbach war ein ähnlicher Fall, der vor 160 Jahren Schlagzeilen machte. Durch einen Schmuser, also einen Hausierer, hatte Anna Maria Huber aus Oberwinden den Witwer Michael Reindl vom „Nuimer“ in Oberzeitlbach geheiratet, obwohl sie ihn nicht kannte. Sie begann bald mit dem neuen Knecht ein Verhältnis. Der Gatte verlangte, dass der Knecht wieder vom Hof geht. Doch als die beiden Eheleute eine Wallfahrt nach Geiselwies machten, wurden sie auf dem Rückweg vorgeblich überfallen und ihr Mann zwischen Plixenried und Oberzeitlbach erschlagen. Als Täter wurden der Knecht und sein Bruder festgenommen. Da man ihnen aber nichts nachweisen konnte, wurden sie wieder entlassen. Die Bäuerin heiratete inzwischen den Kappenbauern Hansel von Altomünster, der wegen des Mordes an seiner Geliebten schon im Zuchthaus gesessen war.

Wohl unbedachte Äußerungen führten vier Jahre später dazu, dass Anna Maria und die beiden Brüder doch noch verurteilt wurden. Die Bäuerin wurde 1857 mit einer bayerischen Guillotine in München hingerichtet, eine Woche später der Knecht Joseph Nadler in Augsburg. Sein Bruder Xaver Weißhaar bekam die Kettenstrafe, was hieß, dass er bis zu seinem Lebensende, gefesselt mit einer schweren Eisenkette, Schwerstarbeiten verrichten musste.

Ab 1862 gab es dann keine öffentlichen Hinrichtungen mehr, da sie fast in Volksfeste ausgeartet waren. Viel Applaus bekam Prof. Seidl für seine detaillierten Ausführungen und lebendigen Schilderungen – am Ende war jeder Besucher von der Grausamkeit der Mitmenschen ziemlich geschockt.

Gisela Huber